Bắt nữ kế toán Tạ Thị Minh Phương và giám đốc Trần Văn Phu

Theo Trang Anh | 29-04-2026 - 22:59 PM | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Phu và Tạ Thị Minh Phương.

Công an tỉnh Ninh Bình tối 29/4/2026 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án trốn thuế, đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Văn Phu (Giám đốc Công ty) và Tạ Thị Minh Phương (kế toán) về hành vi phạm tội “Trốn thuế” theo quy định tại Khoản 2, Điều 200 Bộ luật hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu có địa chỉ tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về thuế và hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường công bằng trong sản xuất, kinh doanh.

Bị can Trần Văn Phu (Giám đốc) và Tạ Thị Minh Phương (kế toán) tại Cơ quan Công an - Ảnh: Công an Ninh Bình

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong các năm 2022 - 2023, doanh nghiệp này đã sử dụng 6 hóa đơn khống với tổng giá trị ghi khống hơn 11 tỷ đồng để kê khai khấu trừ thuế, qua đó trốn số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước là trên 800 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Trần Văn Phu và Tạ Thị Minh Phương.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thời điểm áp dụng quy định mới nhất

Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thời điểm áp dụng quy định mới nhất Nổi bật

Tất cả người dùng Zalo cần nắm rõ thông tin sau nếu không muốn mất sạch tiền trong tài khoản

Tất cả người dùng Zalo cần nắm rõ thông tin sau nếu không muốn mất sạch tiền trong tài khoản Nổi bật

Cận cảnh trục vớt khối thép khổng lồ nghi là xe tăng bị vùi ở bờ biển Gia Lai

Cận cảnh trục vớt khối thép khổng lồ nghi là xe tăng bị vùi ở bờ biển Gia Lai

22:42 , 29/04/2026
Không khai báo 835 tỷ đồng doanh thu, bà chủ buôn đồ hiệu Louis Vuitton, Hermes bị truy tố

Không khai báo 835 tỷ đồng doanh thu, bà chủ buôn đồ hiệu Louis Vuitton, Hermes bị truy tố

22:10 , 29/04/2026
Phố biển Quảng Ninh chật kín phương tiện đổ về nghỉ lễ

Phố biển Quảng Ninh chật kín phương tiện đổ về nghỉ lễ

22:08 , 29/04/2026
Chân dung bác sĩ nha khoa Nguyễn Kiều Nhi vừa bị khởi tố

Chân dung bác sĩ nha khoa Nguyễn Kiều Nhi vừa bị khởi tố

21:57 , 29/04/2026

