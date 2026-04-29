Chân dung bác sĩ nha khoa Nguyễn Kiều Nhi vừa bị khởi tố

Theo Chi Chi | 29-04-2026 - 21:57 PM | Xã hội

Bác sĩ nha khoa Nguyễn Kiều Nhi bị khởi tố vì lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 29/4, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk xác nhận với báo Pháp luật TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kiều Nhi để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả xác minh ban đầu, bị can Nhi là bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt, được cấp chứng chỉ hành nghề hợp pháp từ năm 2024. Theo quy định pháp luật, phạm vi hoạt động chuyên môn của bà Nhi đã được đăng ký cố định tại một phòng khám chuyên khoa ở tỉnh Bắc Ninh. Dù hiểu rõ quy định mỗi bác sĩ chỉ được đứng tên chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho duy nhất một cơ sở y tế, bà Nhi vẫn cố tình tìm cách trục lợi từ kẽ hở thông tin.

Nguyễn Kiều Nhi tại cơ quan công an. Ảnh: Báo NLĐ

Theo báo Người lao động, từ cuối tháng 1 đến tháng 3/2025, Nguyễn Kiều Nhi đã thực hiện hàng loạt hành vi gian lận tại Đắk Lắk và nhiều địa phương khác. Bị can liên tục khẳng định với các đối tác rằng mình chưa đứng tên cho bất kỳ phòng khám hay cơ sở y tế nào để mời chào hợp tác.

Tin tưởng vào hồ sơ chuyên môn và lời cam đoan của nữ bác sĩ, đại diện nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tìm nhân sự đứng tên pháp lý đã ký kết hợp đồng và chuyển tiền đặt cọc. Bằng thủ đoạn này, bị can Nhi đã chiếm giữ và chi tiêu cá nhân tổng số tiền 205 triệu đồng của các nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ quy mô và các nạn nhân liên quan.

Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thời điểm áp dụng quy định mới nhất

Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thời điểm áp dụng quy định mới nhất Nổi bật

Tất cả người dùng Zalo cần nắm rõ thông tin sau nếu không muốn mất sạch tiền trong tài khoản

Tất cả người dùng Zalo cần nắm rõ thông tin sau nếu không muốn mất sạch tiền trong tài khoản Nổi bật

Những trường tuyển hơn 1.000 học sinh vào lớp 10 công lập ở TPHCM

Những trường tuyển hơn 1.000 học sinh vào lớp 10 công lập ở TPHCM

21:37 , 29/04/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Nhã sinh năm 1985

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Nhã sinh năm 1985

21:27 , 29/04/2026
Bắt cựu cán bộ Hà Thị Ban ngay khi về Việt Nam

Bắt cựu cán bộ Hà Thị Ban ngay khi về Việt Nam

21:21 , 29/04/2026
Công an xác minh clip người đàn ông nhảy khỏi ô tô sau tranh cãi với bạn gái

Công an xác minh clip người đàn ông nhảy khỏi ô tô sau tranh cãi với bạn gái

21:07 , 29/04/2026

