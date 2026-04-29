Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Nhã sinh năm 1985

Theo Duy Anh | 29-04-2026 - 21:27 PM | Xã hội

Đối tượng Lê Thanh Nhã bị bắt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 28/4, Công an phường An Hội cho biết vừa phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Nhã (sinh năm 1985), trú tại Khu phố An Thạnh A, phường An Hội.

Theo kết quả điều tra, ngày 7/4, Nhã đi bộ ngang Khu phố 7 thì nhìn thấy có chiếc xe mô tô dựng trước nhà, không có người trông coi nên thực hiện hành vi trộm. Sau đó, Nhã điều khiển phương tiện lên TP HCM đem cầm lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã khẩn trương đến hiện trường, xác minh vụ việc. Bằng các biện pháp công tác, Công an phường đã xác định thủ phạm, đồng thời mời đối tượng Lê Thanh Nhã đến cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nhã đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận trước khi bị bắt, đã thực hiện một vụ trộm xe mô tô tại Khu phố 9, phường An Hội. Ngoài ra, qua kiểm tra nhanh phát hiện Nhã dương tính với chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

