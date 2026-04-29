Ô tô húc bay xe máy xuống ruộng: Cục CSGT nêu lý do khẳng định tài xế không có lỗi

Theo Trang Anh | 29-04-2026 - 20:56 PM | Xã hội

Câu trả lời của cục CSGT về vụ tai nạn đã nhận được phản hồi rất tích cực từ nhiều người.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông được lan truyền trên mạng xã hội. Theo camera từ xe ô tô ghi lại cảnh khi ôtô đang lưu thông trên đường chính, một người đàn ông điều khiển xe máy từ đường nhánh bất ngờ băng qua đường.

Người này không giảm tốc độ, không dừng quan sát trước khi nhập làn mà cắt ngang hướng di chuyển của ôtô. Phát hiện xe máy băng qua đường, tài xế ôtô lập tức bấm còi cảnh báo, đồng thời phanh và đánh lái sang phải để tránh va chạm trực diện.

Tuy nhiên, do tình huống xảy ra quá nhanh, xe ô tô vẫn tông vào khiến người đi xe máy bị hất văng khỏi phương tiện, rơi xuống khu vực mương ven đường. May mắn, nạn nhân không bị chấn thương nghiêm trọng.

Ngay sau khi đoạn clip đăng tải, nhiều người thắc mắc liệu tài xế ô tô có bị sai trong trường hợp này không và liệu có phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn không?

Cảnh va chạm giữa xe ô tô và xe máy - Ảnh cắt từ clip

Trả lời về vấn đề này, Cục CSGT khẳng định, người điều khiển xe ô tô không có lỗi trong vụ tai nạn (với điều kiện không vượt quá tốc độ cho phép). Theo dữ liệu trong video, người này đi hơn 70 km/h, tức trong giới hạn 80 km/h với đường ngoài khu dân cư.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn theo clip ghi lại được xác định là do người điều khiển xe mô tô có vi phạm quy tắc nhường đường tại nơi giao nhau, khi đi chuyển từ đường nhánh ra đường chính đã không quan sát, không giảm tốc độ, không nhường đường cho xe ô tô đi trên đường chính; cắt qua vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch 1.3).

Thông tin trên VnExpress cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 25/4, tại một tuyến đường ở xã Hậu Lộc (Thanh Hóa). Nam tài xế kể lại từ lúc phát hiện đến khi xảy ra va chạm chỉ có khoảng 3-4 giây để xử lý nên người này đã lựa chọn phương án vừa phanh vừa đánh lái sang phải nhằm giảm lực va chạm.

Clip vụ tai nạn - Nguồn: Cục CSGT

Anh lý giải rằng nếu phanh gấp, bánh xe có thể bị bó cứng, làm xe mất ổn định, quãng đường dừng không đủ và vẫn có nguy cơ tông trực diện với xe máy, đồng thời việc giảm tốc đột ngột còn tiềm ẩn nguy cơ bị phương tiện phía sau tông vào.

Ngoài ra, nếu đánh lái sang làn ngược chiều để tránh, xe có thể đối đầu với phương tiện đi ngược lại, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng hơn. Nhiều vụ tai nạn giao thông xuất phát từ việc tránh nhau tại nơi ngã ba, ngã tư, nơi đường nhánh giao với đường chính…

Đặc biệt, có một bộ phận người tham gia giao thông (xuất hiện nhiều ở khu vực nông thôn) không hề có ý thức nhường đường, dừng xe quan sát khi đi từ ngõ, đường nhánh ra đường chính hoặc tập trung sát, giảm tốc độ khi tới nơi giao nhau.

Cục CSGT cho rằng cũng đã đến lúc thay đổi tư duy “xe to, đền xe bé”, “xe to luôn sai, xe bé luôn đúng”.

