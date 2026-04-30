Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú của tất cả người dân

Hiện nay, việc này đã trở nên dễ dàng hơn khi người dân có nhiều cách để đăng ký thường trú, tạm trú online hoặc trực tiếp.

Cùng với đó, công dân muốn xóa đăng ký thường trú, tạm trú khi đã đăng ký thường trú, tạm trú ở nơi cư trú mới, ra nước ngoài để định cư hoặc được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trường hợp ở tập trung trong doanh trại… cũng có thể thực hiện đăng ký online tại nhà.

Dưới đây là hướng dẫn xóa đăng ký thường trú, tạm trú online tại nhà, công dân có thể thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đường dẫn sau: https://dichvucong.gov.vn/.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Bước 3: Chọn “Dịch vụ công trực tuyến”

Bước 4: Tại mục tìm kiếm gõ thông tin “Xóa đăng ký thường trú”, hoặc “Xóa đăng ký tạm trú” chọn cơ quan thực hiện “Bộ Công an”, sau đó ấn “Tìm kiếm”.

Sau khi nhấn tìm kiếm sẽ hiện thông tin thủ tục công dân cần tìm, công dân tích chọn “Xóa đăng ký thường trú” hoặc “Xóa đăng ký tạm trú” và tiếp theo chọn “Nộp trực tuyến”.

Bước 5: Ví dụ khi công dân muốn thực hiện thủ tục “Xóa đăng ký thường trú”, Công dân nhập đầy đủ thông tin, các thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập.

Tại mục Hình thức nhận kết quả giải quyết, bạn chọn các hình thức : “Nhận trực tiếp, Qua email hoặc Nhận qua cổng thông tin”. Sau đó tích chọn “Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên” và chọn “Ghi và gửi hồ sơ” để hoàn thành.