Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản nhận 2 tỷ đồng mỗi ngày, Hà Văn Huynh SN 1990 ngay lập tức bị bắt

Theo Chi Chi | 30-04-2026 - 13:35 PM | Xã hội

Hà Văn Huynh là đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc tại Campuchia với số tiền nhận hơn 2 tỷ đồng/ngày.

Ngày 29/4/2026 , Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc” xảy ra năm 2025 trên không gian mạng, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Hà Văn Huynh, sinh năm 1990, trú tại thôn An Cư, xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự. Các Quyết định và Lệnh trên Viện kiểm sát khu vực 7, tỉnh Hưng Yên đã phê chuẩn. a a

Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Đánh bạc” xảy ra năm 2025 trên không gian mạng,Cơ quan điều tra xác định:Khoảng tháng 5/2025,Hà Văn Huynhsang Campuchia tham gia tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, Huynh được các đối tượng bên Campuchia phân công nhiệm vụ nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc chuyển đếnđểnạp tiền vào tài khoản đánh bạc trực tuyếntrêncác trangwebđánh bạc; số tiền nhận được là hơn 2 tỷ đồng/ngày.

Đến khoảng cuối tháng 11/2025 thì Huynh chuyển sang làm công việc chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khi người tham gia đánh bạc liên hệ liên quan đến các vấn đề về trò chơi, tài khoản đánh bạc. Huynh được trả lương 900 Đô la Mỹ/tháng.

Hiện,Văn phòngCơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điềutra, mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng trong đường dâyTổ chức đánh bạc vàĐánh bạc trên không gian mạng xảy ra năm 2025.

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả chủ phương tiện đã bán xe nhưng không thu hồi biển số cần làm ngay việc này để tránh bị phạt

34 triệu số thuê bao di động cần làm ngày việc này, chậm nhất là ngày 15/6

Tài khoản phát sinh giao dịch 2 tỷ đồng mỗi ngày: Công an điều tra người đàn ông sinh năm 1990

12:45 , 30/04/2026
CSGT xử lý mạnh lỗi vi phạm giao thông này nhờ camera AI: 3.511 tài xế đã bị xử phạt

CSGT xử lý mạnh lỗi vi phạm giao thông này nhờ camera AI: 3.511 tài xế đã bị xử phạt

12:10 , 30/04/2026
Hành vi bị phạt tới 20 triệu đồng từ ngày 15/5, người dân cần nắm rõ

Hành vi bị phạt tới 20 triệu đồng từ ngày 15/5, người dân cần nắm rõ

11:08 , 30/04/2026
Quyền lợi khi làm thẻ căn cước qua VNeID mà hàng triệu người cần nắm rõ

Quyền lợi khi làm thẻ căn cước qua VNeID mà hàng triệu người cần nắm rõ

10:27 , 30/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên