Quyền lợi khi làm thẻ căn cước qua VNeID mà hàng triệu người cần nắm rõ

Từ ngày 15/3/2026, theo quy định sửa đổi tại Nghị định 58/2026/NĐ-CP, việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến thẻ căn cước đã được số hóa và trở nên thuận tiện hơn rất nhiều thông qua Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là bước tiến quan trọng của ngành công an nhằm giúp người dân tiết kiệm tối đa thời gian chờ đợi, đồng thời tối ưu hóa việc khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quy trình đăng ký cấp mới và cấp đổi tiết kiệm thời gian

Đối với công dân có nhu cầu cấp mới hoặc cấp đổi thẻ căn cước thông thường, toàn bộ bước khởi tạo hồ sơ giờ đây được thực hiện ngay trên nền tảng trực tuyến. Người dân chỉ cần đăng nhập vào VNeID, lựa chọn thủ tục tương ứng và rà soát lại thông tin cá nhân đã được hệ thống tự động trích xuất. Nếu mọi dữ liệu pháp lý đều chuẩn xác, người dùng sẽ được quyền chủ động ấn định thời gian và chọn địa điểm cơ quan quản lý căn cước thuận tiện nhất để thực hiện phần thủ tục thu nhận vân tay, hình ảnh. Ngay sau thao tác này, hệ thống sẽ xác nhận và luân chuyển hồ sơ điện tử đến cơ quan chức năng. Nhờ việc đặt lịch hẹn trước, công dân khi đến trụ sở sẽ được ưu tiên giải quyết hồ sơ nhanh chóng, chấm dứt tình trạng phải bốc số và xếp hàng chờ đợi như phương thức truyền thống.

Giải pháp tối ưu cho trường hợp mất hoặc hỏng thẻ

Điểm đột phá mang lại giá trị thực tiễn cao nhất trong quy định mới là cơ chế hỗ trợ giải quyết các sự cố liên quan đến thẻ. Những công dân không may bị mất thẻ căn cước, thẻ bị hư hỏng vật lý không thể sử dụng, hoặc cần cấp đổi thông tin do sự thay đổi về địa giới hành chính sẽ không cần phải trực tiếp đến cơ quan công an để trình báo. Thay vào đó, quy trình được rút gọn hoàn toàn trên môi trường số. Người dân chỉ việc truy cập VNeID, chọn thủ tục cấp lại và đối chiếu kho dữ liệu cá nhân. Ngay khi xác nhận thông tin trùng khớp, hồ sơ đề nghị sẽ được đẩy thẳng về hệ thống của cơ quan quản lý căn cước để tiến hành phê duyệt và phát hành thẻ mới theo đúng quy chuẩn của Luật Căn cước.

Tiện ích dành riêng cho trẻ em dưới 6 tuổi

Bên cạnh các đối tượng công dân trưởng thành, nhóm trẻ em dưới 6 tuổi cũng được hưởng lợi trực tiếp từ công tác cải cách hành chính này. Theo đó, người đại diện hợp pháp của trẻ hoàn toàn có thể đứng ra thực hiện các thủ tục xin cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước ngay tại nhà. Thông qua tài khoản VNeID của mình, phụ huynh tiến hành truy xuất và kiểm tra thông tin định danh của con em. Việc xác nhận chuyển hồ sơ điện tử lên hệ thống sẽ giúp cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý yêu cầu một cách độc lập. Sự thay đổi này giúp phụ huynh không cần đưa trẻ nhỏ đến tận trụ sở công an, giảm thiểu đáng kể sự bất tiện trong quá trình đi lại và hoàn thiện giấy tờ nhân thân cho con em mình.