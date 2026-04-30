Một giám đốc công ty bị khởi tố

Theo Tuấn Minh | 30-04-2026 - 09:40 AM | Xã hội

Lập khống hóa đơn 11 tỉ đồng trốn thuế trên 800 triệu đồng, một giám đốc và nữ kế toán một công ty ở Ninh Bình bị khởi tố

Ngày 29-4, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Phu, Giám đốc Công ty CP cơ khí chế tạo máy Á Châu (có địa chỉ tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình), và Tạ Thị Minh Phương, kế toán công ty, về hành vi phạm tội "Trốn thuế" theo quy định tại Khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Một giám đốc và nữ kế toán bị khởi tố - Ảnh 1.

Giám đốc công ty và nữ kế toán bị khởi tố về tội trốn thuế. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện công ty này có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về thuế và hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường công bằng trong sản xuất, kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong các năm 2022 - 2023, doanh nghiệp này đã sử dụng 6 hóa đơn khống với tổng giá trị ghi khống hơn 11 tỉ đồng để kê khai khấu trừ thuế, qua đó trốn số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước là trên 800 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Tuấn Minh

Tất cả chủ phương tiện đã bán xe nhưng không thu hồi biển số cần làm ngay việc này để tránh bị phạt

Tất cả chủ phương tiện đã bán xe nhưng không thu hồi biển số cần làm ngay việc này để tránh bị phạt Nổi bật

34 triệu số thuê bao di động cần làm ngày việc này, chậm nhất là ngày 15/6

34 triệu số thuê bao di động cần làm ngày việc này, chậm nhất là ngày 15/6 Nổi bật

Danh sách phạt nguội 24 giờ qua: Các chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Danh sách phạt nguội 24 giờ qua: Các chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

09:18 , 30/04/2026
Tin vui: Người dân có thể sắp có kỳ nghỉ dài 4 ngày liên tiếp ngay sau dịp Quốc khánh 2.9

Người dân mang bao tải đựng tiền đền bù đất dự án Olympic

Công an thông báo người dân kiểm tra giao dịch chuyển khoản trong trường hợp sau

