Một giám đốc công ty bị khởi tố
Lập khống hóa đơn 11 tỉ đồng trốn thuế trên 800 triệu đồng, một giám đốc và nữ kế toán một công ty ở Ninh Bình bị khởi tố
Ngày 29-4, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Phu, Giám đốc Công ty CP cơ khí chế tạo máy Á Châu (có địa chỉ tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình), và Tạ Thị Minh Phương, kế toán công ty, về hành vi phạm tội "Trốn thuế" theo quy định tại Khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện công ty này có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về thuế và hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường công bằng trong sản xuất, kinh doanh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định trong các năm 2022 - 2023, doanh nghiệp này đã sử dụng 6 hóa đơn khống với tổng giá trị ghi khống hơn 11 tỉ đồng để kê khai khấu trừ thuế, qua đó trốn số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước là trên 800 triệu đồng.
Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý.
