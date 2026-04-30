Công an thông báo người dân kiểm tra giao dịch chuyển khoản trong trường hợp sau

Theo Huỳnh Duy | 30-04-2026 - 08:20 AM | Xã hội

Công an Đà Nẵng vừa phát đi thông báo mới.

Lợi dụng nhu cầu lắp đặt thiết bị loa thông báo biến động số dư tại các hộ kinh doanh, các đối tượng lừa đảo đang gia tăng hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Bằng cách giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, chúng tìm cách xâm nhập và chiếm quyền kiểm soát ví điện tử có liên kết tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Mới đây, tại Đà Nẵng đã xảy ra một vụ việc giả hỗ trợ cài đặt loa thông báo chuyển khoản để chiếm đoạt tiền. Theo phản ánh, đối tượng đã tiếp cận chị N.T.M.T thông qua mạng xã hội TikTok, tự xưng là nhân viên hỗ trợ cài đặt loa thông báo cho ví điện tử. Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng từng bước hướng dẫn nạn nhân thực hiện các thao tác nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Cụ thể, nạn nhân được yêu cầu cài đặt thêm ứng dụng ngân hàng số và tiến hành xác thực tài khoản ví điện tử. Với lý do “xác thực hệ thống”, đối tượng tiếp tục yêu cầu chụp ảnh chân dung người thân để thực hiện quy trình eKYC trái phép. Tiếp đó, nạn nhân bị yêu cầu cung cấp mã OTP gửi về điện thoại và thực hiện cú pháp nhắn tin đến tổng đài 1322 để kích hoạt dịch vụ thanh toán.

Sau khi hoàn tất các bước theo hướng dẫn, chỉ trong thời gian ngắn, tài khoản của nạn nhân bị thực hiện liên tiếp nhiều giao dịch chuyển tiền với tổng số tiền khoảng 27 triệu đồng. Số tiền này được xác định bị rút thông qua ví điện tử đã bị chiếm quyền kiểm soát.

Đáng chú ý, sau khi thực hiện hành vi, đối tượng nhanh chóng thu hồi toàn bộ tin nhắn trao đổi nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Trước tình trạng trên, Công an TP Đà Nẵng đưa ra khuyến cáo:

- Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào dưới mọi hình thức.

- Thận trọng khi chia sẻ hình ảnh cá nhân, căn cước công dân để tránh bị lợi dụng mở tài khoản hoặc vay tiền trực tuyến.

- Không cài đặt ứng dụng lạ, không thực hiện các thao tác chuyển tiền hoặc nhắn tin theo hướng dẫn từ người lạ trên mạng xã hội.

- Chỉ liên hệ hỗ trợ qua các kênh chính thức của ngân hàng, ví điện tử hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an hoặc ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời, hạn chế thiệt hại.

