Bất ngờ lý do người đàn ông nằm trên capo ô tô đang chạy giữa phố Hà Nội

Ngày hôm nay (29/4), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh sốc trên phố Hà Nội: Người đàn ông thản nhiên nằm trên nắp capo ô tô đang lưu thông trên đường. Người đăng tải đoạn clip cho biết, hình ảnh được ghi tại khu vực phố Nả (Hà Nội). Sau khi xem đoạn clip, nhiều người cho rằng đây là hành vi gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm đến tính mạng.

Liên quan đến vụ việc trên, Đội CSGT đường bộ số 9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận thông tin phản ánh và nhanh chóng xác minh làm rõ. Theo đó, sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 8h sáng cùng ngay trên tuyến Quốc lộ 32 (đoạn qua Phố Nả, xã Quảng Oai, Hà Nội). Người điều khiển ô tô di chuyển theo hướng Sơn Tây đi Trung Hà là ông Cao Văn L. (SN 1969, trú tại Hà Nội). Trong khi đó, người nằm trên nắp capo xe là anh Lê Đình Q. (SN 1992, trú Hà Nội).

Khoảnh khắc khiến nhiều người đi đường sốc.

VietNamNet thông tin cơ quan chức năng xác định, ông Cao Văn L. và anh Lê Đình Q. có quan hệ gia đình (bố vợ - con rể). Chiếc xe ô tô mang BKS 29A-316.XX đăng ký đứng tên ông L., trước đó ông cho gia đình con rể sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, do mâu thuẫn với con rể, ông L. đã đòi lại xe nhưng anh Q. không đồng ý.

Ông L. lái ô tô chở hai cháu (con của anh Q.) đi học vào sáng 29/4. Lúc này do không đồng ý, anh Q. đã trèo lên và nằm trên kính chắn gió phía trước đầu xe để ngăn cản. Trước thái độ của con rể, ông L. vẫn cố tình điều khiển xe tham gia giao thông.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Công an xã Quảng Oai đã tiếp nhận, tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.