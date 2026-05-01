Quyết định truy tìm Nguyễn Thị Thu Hiền SN 1979

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1979), trú tổ 32, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Theo Công an Đà Nẵng, Hiền là đối tượng truy tìm, hiện không rõ ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Quyết định truy tìm Nguyễn Thị Thu Hiền - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm, khi tìm thấy đối tượng Nguyễn Thị Thu Hiền, đề nghị thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ: số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Số điện thoại liên hệ: 0694260264 (Điều tra viên Nguyễn Văn Hiếu, số điện thoại 0764666695) hoặc cơ quan Công an cấp trên theo hệ thống lực lượng.