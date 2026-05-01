Quyết định truy tìm Nguyễn Thị Thu Hiền SN 1979

Theo Trang Anh | 01-05-2026 - 10:50 AM | Xã hội

Nguyễn Thị Thu Hiền là đối tượng truy tìm trong một vụ điều tra hình sự, hiện không rõ tung tích, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1979), trú tổ 32, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Theo Công an Đà Nẵng, Hiền là đối tượng truy tìm, hiện không rõ ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Quyết định truy tìm Nguyễn Thị Thu Hiền - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm, khi tìm thấy đối tượng Nguyễn Thị Thu Hiền, đề nghị thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ: số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Số điện thoại liên hệ: 0694260264 (Điều tra viên Nguyễn Văn Hiếu, số điện thoại 0764666695) hoặc cơ quan Công an cấp trên theo hệ thống lực lượng.

Theo Trang Anh

Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú của tất cả người dân

Thông tin quan trọng liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú của tất cả người dân Nổi bật

Người từng chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank dưới đây khẩn trương đến công an trình báo Nổi bật

Dừng xe trên cao tốc đi vệ sinh, bị ô tô khách đâm chết tại chỗ

Không trả lại tiền của người khác chuyển nhầm vào tài khoản bị xử lý thế nào?

Bắt Nguyễn Văn Sáng trong nhà nghỉ

Ban Bí thư: Khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản

