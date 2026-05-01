Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Nguyễn Văn Sáng trong nhà nghỉ

Theo Trang Anh | 01-05-2026 - 07:47 AM | Xã hội

Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành kiểm tra phòng 203, nhà nghỉ N.H, thôn Kim Quang phát hiện Nguyễn Văn Sáng.

Công an tỉnh Tuyên Quang tối 30/4/2026 cho biết vừa xuyên đêm truy bắt thành công đối tượng trộm cắp tài sản, thu giữ 200 triệu đồng và nhiều tài sản giá trị.

Trước đó, tối ngày 29/4, từ nguồn tin nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an xã Kim Bình đã khẩn trương rà soát, nhanh chóng phát hiện, bắt giữ đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản đang lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn.

Vào 23h30’ cùng ngày, Công an xã Kim Bình phối hợp với Tổ điều tra địa bàn số 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành kiểm tra phòng 203, nhà nghỉ N.H, thôn Kim Quang phát hiện Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1993, trú tại xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng) là đối tượng theo Quyết định truy tìm số C725/QĐ-TT ngày 27/4/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Sáng và số tang vật trộm cắp - Ảnh: Công an Tuyên Quang

Quá trình làm việc, đối tượng thừa nhận nhân thân, tự nguyện giao nộp 2 điện thoại di động, trên 192 triệu đồng tiền mặt và nhiều trang sức kim loại màu vàng.

Bước đầu xác định, toàn bộ tài sản do đối tượng trộm cắp tại phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 20/4/2026.

Công an xã Kim Bình đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo thẩm quyền.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên