Ập vào nhà Trần Thị Loan SN 1975, công an bắt 25 người

Theo Chi Chi | 30-04-2026 - 18:37 PM | Xã hội

Công an đã bắt quả tang 25 đối tượng có hành vi phạm pháp tại nhà Trần Thị Loan.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập tại nhà ở của Trần Thị Loan, sinh năm 1975, trú tại xóm Thượng 1, xã Liên Minh, có dấu hiệu tổ chức đánh bạc ăn tiền.

Tổ chức các biện pháp điều tra, làm rõ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Liên Minh tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 25 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nhà Trần Thị Loan.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ số tiền hơn 485 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan như bát, đĩa, quân vị và các dụng cụ phục vụ việc đánh bạc

Các đối tượng và tang vật. Ảnh: CA Ninh Bình

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 8 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và 17 bị can về hành vi đánh bạc để xử lý theo quy định của pháp luật.

