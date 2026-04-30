Ra lệnh khởi tố Giám đốc Công ty Thương mại Nguyễn Thế Dũng

Theo Chi Chi | 30-04-2026 - 17:40 PM | Xã hội

Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Công ty đã thông qua các mối quan hệ để mua hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dương Châu, có địa chỉ tại thôn Hàn Thông, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình có biểu hiện mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Công ty đã thông qua các mối quan hệ để mua hóa đơn giá trị gia tăng khống. Thông qua đối tượng trung gian, Dũng móc nối với Nguyễn Thị Thanh Hoa là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trái phép để thực hiện hành vi vi phạm.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2022 đến tháng 02/2023, Nguyễn Thế Dũng đã mua tổng cộng 16 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế hơn 823 triệu đồng.

Ra lệnh khởi tố Giám đốc Công ty Thương mại Nguyễn Thế Dũng- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Thế Dũng tại Cơ quan Công an

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Dũng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Khoản 1, Điều 200 Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Chi Chi

Tất cả chủ phương tiện đã bán xe nhưng không thu hồi biển số cần làm ngay việc này để tránh bị phạt

Tất cả chủ phương tiện đã bán xe nhưng không thu hồi biển số cần làm ngay việc này để tránh bị phạt Nổi bật

Tin vui: Người dân có thể sắp có kỳ nghỉ dài 4 ngày liên tiếp ngay sau dịp Quốc khánh 2.9

Tin vui: Người dân có thể sắp có kỳ nghỉ dài 4 ngày liên tiếp ngay sau dịp Quốc khánh 2.9 Nổi bật

Truy tố chủ shop online doanh thu 835 tỷ đồng Nguyễn Thị Thu Hường

Truy tố chủ shop online doanh thu 835 tỷ đồng Nguyễn Thị Thu Hường

