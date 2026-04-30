Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Xuân Hạ SN 1986

Theo Trang Anh | 30-04-2026 - 14:20 PM | Xã hội

Quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xác định hành vi của Hạ là phạm tội theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ngày 29/4 cho biết vừa ra quyết định quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Xuân Hạ (SN 1986, trú tại Tổ dân phố 3, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 07/3/2026, tại Tổ dân phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, Công an phường Hồng Châu phát hiện Trần Xuân Hạ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xác định hành vi của Hạ là phạm tội theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Trần Xuân Hạ - Ảnh: Công an Hưng Yên

Cùng ngày, Công an phường Hồng Châu đã tiếp nhận đơn đầu thú của Dương Quốc Ân (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại TDP An Châu 1, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên) về hành vi đánh bạc trên không gian mạng.

Theo trình bày, do được lực lượng Công an phường và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, nhận thức rõ hành vi đánh bạc trực tuyến là vi phạm pháp luật nên Dương Quốc Ân đã tự nguyện đến Công an phường để đầu thú.

Theo Trang Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên