Cảnh tượng trên các tuyến cao tốc sáng 30/4

Sáng ngày 30/4 – ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, không khí tại các tuyến đường cửa ngõ ra khỏi thành phố trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Ngay từ rất sớm, hàng nghìn phương tiện đã bắt đầu đổ ra đường khi nhiều gia đình tranh thủ rời đô thị để về quê, đi du lịch hoặc thăm người thân.

Khu vực đường vành đai 3 ùn tắc kéo dài trong sáng 30/4, nhiều người chờ 2-3 nhịp đèn đỏ vẫn chưa di chuyển được

Cao tốc Hà Nội Hải Phòng ùn tắc kéo dài lúc gần 9h sáng ngày 30/4

Khoảng từ đầu giờ sáng, mật độ giao thông trên các trục đường chính đã nhanh chóng tăng cao. Những dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm rãi, tạo nên cảnh tượng ken đặc ở nhiều khu vực. Đặc biệt, tại các tuyến cao tốc và các điểm kết nối quan trọng, tình trạng ùn ứ diễn ra cục bộ, kéo dài từng đoạn. Có thời điểm, phương tiện gần như phải di chuyển từng chút một.

Lực lượng chức năng đã được tăng cường tại nhiều điểm nóng để phân luồng, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân di chuyển an toàn. Tuy nhiên, do lượng phương tiện tăng đột biến trong thời gian ngắn, tình trạng quá tải vẫn khó tránh khỏi, nhất là tại các nút giao cửa ngõ và đoạn đường dẫn vào cao tốc, trạm thu phí.

Gia đình chị Phạm Lê cho biết việc di chuyển từ chân cầu Vĩnh Tuy lên đường dẫn vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng mất hơn 1 tiếng do tình trạng ùn tắc kéo dài.

Trên cao tốc Pháp vân - Cầu Giẽ đang ùn dài hướng Hà Nội - Ninh Bình lúc 10h sáng 30/4