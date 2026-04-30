Khám xét khẩn cấp hàng loạt địa điểm, bắt tạm giam Lê Văn Hiền SN 1984 và 11 người

Ngày 30/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác nhận với báo Dân Trí rằng đã thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hiền (SN 1984, trú tại phường Tân Sơn Nhì) và 11 đối tượng liên quan. Nhóm này bị điều tra về hành vi “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Vụ án được phát hiện sau khi các trinh sát kinh tế rà soát và nhận thấy Công ty Thái Hưng (đường Tô Hiến Thành, quận 10) có dấu hiệu bất thường: doanh thu xuất hóa đơn cực lớn nhưng kê khai thuế thấp, có biểu hiện che giấu dòng tiền. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 207 thiết bị USB Token (chữ ký số dùng để duyệt hóa đơn điện tử) cùng lượng lớn tài liệu chứng cứ quan trọng.

Công an TPHCM thi hành lệnh bắt Lê Văn Hiền. Ảnh: báo NLĐ

Theo báo Người lao động, kết quả điều tra xác định đây là một đường dây hoạt động bài bản, chuyên nghiệp với các con số "giật mình":

Sử dụng 35 công ty "ma": Từ năm 2022 đến 2025, nhóm của Hiền đã phát hành hơn 16.700 hóa đơn GTGT trái phép, tổng giá trị ghi nhận là 3.171 tỷ đồng.

Mở rộng mạng lưới: Lê Văn Hiền khai nhận còn sử dụng thêm 326 pháp nhân khác và 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền khống.

Tổng giao dịch: Toàn bộ hoạt động phi pháp này có tổng giá trị giao dịch lên đến hơn 3.800 tỷ đồng.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tập trung truy xét các cá nhân, tổ chức đã mua và sử dụng hóa đơn từ đường dây này để thực hiện các hành vi như trốn thuế, rửa tiền hoặc gian lận kế toán. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng xem xét trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc quản lý và cấp phép thành lập doanh nghiệp.