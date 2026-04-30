Thông tin quan trọng liên quan đến thẻ Căn cước của tất cả người dân

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 22/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 22/2026/NQ-CP cắt giảm nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp, quản lý căn cước như:

Bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN, về giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh quy định tại Điều 13 Nghị định số 70/2024/NĐ-CP;

Bãi bỏ thủ tục tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh quy định tại Điều 20 Nghị định số 70/2024/NĐ-CP. Đồng thời, bãi bỏ 4 thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Đối với lĩnh vực định danh và xác thực điện tử , Nghị quyết số 22/2026/NQ-CP bãi bỏ 4 thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh gồm:

Bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01, mức độ 2 cho người nước ngoài thực hiện tại cấp Bộ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Nghị định số 69/2024/NĐ-CP;

Bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02, căn cước điện tử cho công dân Việt Nam thực hiện tại cấp Bộ, cấp tỉnh quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 69/2024/NĐ-CP;

Bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức thực hiện tại cấp Bộ, cấp tỉnh quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 69/2024/NĐ-CP.

Theo Chính Phủ, việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính phải bảo đảm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, tạo lập môi trường thuận lợi, lành mạnh, công bằng; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo.

Nghị định nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; bảo đảm công khai, minh bạch, tối ưu hóa quy trình, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; nâng cao năng suất lao động, hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản trị hành chính.

Chính Phủ cũng yêu cầu việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phải gắn với cơ chế hậu kiểm, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị quyết 22/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 29/4/2026 đến hết ngày 1/3/2027.