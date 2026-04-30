Phát hiện dòng tiền gần 7.000 tỷ bất thường từ năm 2022 đến 2025: Công an lập tức bắt giữ Lê Văn Hiền sinh năm 1984 cùng 11 đối tượng

Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM vừa triệt phá chuyên án phát hành, mua, bán trái phép hóa đơn khủng trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng PC03 phát hiện Công ty Thái Hưng (327 - 329 đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM) có nhiều dấu hiệu sai phạm như: Xuất hóa đơn có doanh thu bán ra lớn nhưng kê khai tờ khai thuế GTGT bán ra không đúng (kê khai giảm, che giấu doanh thu); tiếp tục rà soát hoá đơn của các Công ty khác xuất cho Công ty Thái Hưng.

Công an cũng phát hiện nhiều bất thường về việc kê khai, sử dụng hoá đơn; nghi vấn các Công ty này có thể thuộc cùng một hệ sinh thái, do một băng nhóm chuyên nghiệp lập ra để mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ nên Phòng PC03 đã xác lập chuyên án để đấu tranh về hành vi “In, phát hành, mua, bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Qua đó, công an đã làm rõ toàn bộ băng nhóm mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ chuyên nghiệp, gồm 12 đối tượng do Lê Văn Hiền (SN 1984, cư trú: phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) cầm đầu.

12 đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 27/4, Phòng PC03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Văn Hiền và 11 bị can liên quan về “Tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”. Khám xét nơi ở của nhóm này, công an thu 207 USB Token dùng để duyệt, ký hóa đơn GTGT điện tử; 2 đầu ghi CPU, 1 laptop và nhiều tài liệu liên quan.

Bước đầu công an xác định, từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đối tượng có liên quan đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá chưa thuế: 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT là 356 tỷ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng.

Lê Văn Hiền

Tiếp tục đấu tranh, Hiền còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma”; sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng.

Hiền khai nhận toàn bộ hành vi

Hiện, Phòng PC03 đang tiếp tục khẩn trương đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án làm rõ hành vi phạm tội của tất cả các đối tượng liên quan; điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức đã mua, sử dụng hoá đơn, chứng từ của băng nhóm này để thực hiện các hành vi phạm tội khác như: tham ô tài sản, Rửa tiền, Trốn thuế, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng…; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép, quản lý hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nêu trên.