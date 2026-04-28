Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Tắt máy ngay nếu nhận được cuộc gọi này

Trước tình trạng tội phạm công nghệ cao sử dụng kỹ thuật giả mạo số điện thoại (Caller ID Spoofing) để lừa đảo ngày càng tinh vi, ngày 28/4, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác. Thủ đoạn này khiến màn hình điện thoại hiển thị các đầu số của cơ quan Công an, Ngân hàng hoặc người thân, dễ dàng đánh lừa sự tin tưởng của nạn nhân nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, tội phạm sử dụng công nghệ cao đang triệt để lợi dụng công nghệ giả mạo số điện thoại để thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng sử dụng phần mềm và thiết bị chuyên dụng can thiệp vào hệ thống viễn thông, làm thay đổi thông tin hiển thị khi gọi đến.

Màn hình điện thoại của nạn nhân có thể xuất hiện số tổng đài ngân hàng, số trực ban của cơ quan Công an, các đơn vị nhà nước, hoặc thậm chí là số cá nhân của người thân có trong danh bạ. Thực tế, đây hoàn toàn là danh tính giả mạo, không phản ánh đúng người đang thực hiện cuộc gọi.

Các đối tượng thường xây dựng kịch bản đánh vào tâm lý lo sợ hoặc tình cảm của nạn nhân để dẫn dụ. Phổ biến nhất là giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát hoặc Tòa án thông báo nạn nhân liên quan đến các vụ án hình sự, ma túy, rửa tiền, từ đó yêu cầu chuyển tiền vào "tài khoản tạm giữ" để xác minh.

Một thủ đoạn khác là giả danh nhân viên ngân hàng, nhà mạng thông báo tài khoản bị xâm nhập hoặc nợ cước để yêu cầu cung cấp mã OTP. Đặc biệt nguy hiểm hơn, tội phạm hiện nay còn kết hợp công nghệ AI giả dạng giọng nói (Deepfake) với giả mạo số điện thoại để đóng vai người thân hỏi mượn tiền do đang gặp nạn hoặc cấp cứu.

Để nhận biết các cuộc gọi lừa đảo, người dân cần lưu ý các dấu hiệu nghi vấn như yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật (mã OTP, mật khẩu ngân hàng, CCCD) hoặc thúc ép thời gian, tạo tâm lý hoang mang để nạn nhân không kịp kiểm tra lại. Đối tượng thường đe dọa yêu cầu giữ bí mật, không được ngắt máy và hướng dẫn tải các ứng dụng lạ (.apk) hoặc truy cập vào các đường dẫn có tên miền bất thường. Đây là những hành vi điển hình của tội phạm lừa đảo trực tuyến nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị hoặc tài khoản ngân hàng.

Nhằm bảo vệ tài sản cá nhân, Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân thực hiện nghiêm ngặt phương châm "3 KHÔNG - 1 KIỂM TRA". Cụ thể là:

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Hãy thu thập ngay các thông tin liên quan như số điện thoại gọi đến, ghi âm cuộc gọi, số tài khoản thụ hưởng và kịp thời trình báo tại Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý theo quy định của pháp luật.