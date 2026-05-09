Một Đại úy công an bị hạ bậc thi đua sau bức ảnh phản ánh của người dân

Theo Hương Trà | 09-05-2026 - 15:00 PM | Xã hội

Sau bức ảnh phản ánh của người dân, công an xã Mỹ Yên (Tây Ninh) đã họp bàn để đưa ra quyết định.

Dân Việt thông tin, một người dân ở xã Mỹ Yên (Tây Ninh) đã có phản ánh: Công an đi kiểm tra dân mà xe không gương chiếu hậu, đây là cơ quan hành pháp mà lại không có gương, xe có dấu hiệu độ thì dân lấy gì mà nói theo. Vậy mà còn được chụp hình để tuyên truyền trên mạng xã hội nữa. Mong cơ quan có thẩm quyền giải quyết vấn đề này triệt để.

Tiếp nhận phản ánh, Chiều 8/5, thông tin từ Công an xã Mỹ Yên (Tây Ninh), Thượng tá Trần Minh Trung, Trưởng công an xã này đã báo cáo UBND Mỹ Yên trả lời công dân. Theo Công an Mỹ Yên, ngày 28/4, Đại úy Bùi Thanh T, Công an xã sử dụng xe máy mang BKS: 62B1. 492.xx đi diễu hành ra quân lặp lại trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Đến đoạn đường tỉnh 835 ấp Chợ, xã Mỹ Yên, một thanh niên chạy xe máy lưu thông ngược chiều, lấn tuyến va chạm vào xe Đại úy T. làm hỏng gương chiếu hậu bên trái. Do va chạm nhẹ không thiệt hại nên hai bên tự giải quyết. Lúc này, xe Đại úy T. mất gương chiếu hậu, nhưng không đưa vào tiệm sửa chữa mà tiếp tục tham gia cùng đoàn công tác.

Trong lúc cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở xử lý điểm buôn bán lòng lề đường, người dân phát hiện chính xe công an cũng vi phạm, đưa lên trang cộng đồng. Công an xã Mỹ Yên đã họp làm rõ trách nhiệm, thống nhất hạ bậc thi đua tháng đối với Đại úy Bùi Thanh T. do điều khiển xe máy không gắn gương hậu khi làm nhiệm vụ.

