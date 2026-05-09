Phá chuyên án đặc biệt lớn tiêu thụ 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào, bắt 'ông trùm' Nguyễn Hoàng Tuấn SN 1987

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Các đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1987, trú phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn hệ thống; Huỳnh Công Danh (sinh năm 1993, trú tại phường Gò Vấp, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 1999, quê Bến Tre, hiện trú tại TP.HCM) phụ trách kỹ thuật, vận hành; Ngô Trọng Thành (sinh năm 1994, trú tại TP.HCM), Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1993, trú tại xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp, hiện tạm trú tạTP.HCM), Nguyễn Na Sil (sinh năm 1994, quê Long An, hiện tạm trú tại TP.HCM) và Tạ Công Thi (1997, quê Gia Lai, hiện tạm trú tại TP.HCM) tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý; Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 2004, trú tại phường Dĩ An, TP.HCM) là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt trên 330 triệu đồng của công dân Hà Tĩnh.

Trước đó qua trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… hoạt động theo mô hình liên kết thành các “liên minh” nhằm chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và tối ưu dòng tiền, trong đó liên minh “OKVIP” giữ vai trò điều phối trung tâm.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hoàng Tuấn tại cơ quan điều tra

Các website này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan, nơi quản lý còn nhiều kẽ hở, thuận lợi cho việc ẩn danh. Khi khu vực này xảy ra biến động, đặc biệt xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, các đối tượng nhanh chóng dịch chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm phân tán rủi ro, né tránh truy vết.

Công an Hà Tĩnh đồng thời làm rõ mối liên hệ giữa hệ thống đánh bạc và nền tảng trung gian tài chính naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Huynh Công Danh

Hệ thống này là trung gian thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài, tự động hóa luân chuyển dòng tiền. Đặc biệt từ tháng 7/2025 sau khi ngân hàng Nhà nước thắt chặt quản lý tài khoản, yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với các giao dịch trên 10 triệu đồng thì các đối tượng đánh bạc tăng cường sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp hàng ngàn tỷ đồng vào các hệ thống tổ chức đánh bạc.

Tiền đánh bạc sau đó phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc, tạo nhiều tầng trung gian che giấu nguồn gốc. Các đối tượng tổ chức phân công theo từng khâu kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng, đồng thời liên tục thay đổi tài khoản, nhóm Telegram và tên miền để né tránh giám sát.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Tạ Công Thi

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an Hà Tĩnh xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức 12 mũi trinh sát bám sát địa bàn, theo dõi từng mắt xích trong đường dây.

Lực lượng chức năng kết hợp trinh sát kỹ thuật số, phân tích dữ liệu điện tử và đấu tranh trực tiếp để làm rõ cấu trúc vận hành, dòng tiền và phương thức liên kết giữa các nhóm tội phạm.

Sau khi củng cố chứng cứ, Công an Hà Tĩnh đồng loạt triệu tập đấu tranh với 20 đối tượng, khám xét, thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1.3 tỷ đồng tiền mặt cùng toàn bộ dữ liệu điện tử của hệ thống.

Các đối tượng bị bắt giữ

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.

Thành công của chuyên án khẳng định sự sắc bén, hiệu quả của các lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh trong đấu tranh tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia. Trên cơ sở kết quả ban đầu, Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra theo hướng bóc tách toàn diện hệ thống liên quan, làm rõ vai trò từng đối tượng, từng nhánh trung gian, đặc biệt các đầu mối rửa tiền, thanh toán và tổ chức đánh bạc trong và ngoài nước, nhằm xử lý triệt để toàn bộ đường dây, không để sót lọt đối tượng, không để tái hình thành cấu trúc phạm tội, góp phần giữ vững an ninh mạng và trật tự an toàn xã hội.