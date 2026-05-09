Khám xét nơi ở của nữ nhân viên Lê Diệp Linh SN 1995

Theo Duy Anh | 09-05-2026 - 10:56 AM | Xã hội

Lãnh đạo và nhân viên công ty đấu giá bị cáo buộc dàn xếp, làm giả giấy tờ nhiều phiên đấu giá đất.

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cao Văn Thọ, sinh năm 1989 và Lê Diệp Linh, sinh năm 1995, cùng trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Văn Thọ, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Diệp Linh và tiến hành khám xét chỗ ở các đối tượng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cao Văn Thọ và Lê Diệp Linh (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Cao Văn Thọ là người thành lập, trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Công Thương, có địa chỉ tại số 42, đường 27/7 phố Ngọc Hà, phường Nam Bình, tỉnh Ninh Bình (trước sáp nhập), nay là phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; dù trên giấy tờ Tổng Giám đốc công ty là người khác. Lê Diệp Linh là nhân viên Công ty.

Từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để xử lý 21 quyền sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên Tấn Thắm, có địa chỉ tại thôn 3 xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình; tại các phiên đấu giá lần thứ 2, 3, 5, 6 và 7, Cao Văn Thọ đã câu kết với các đối tượng liên quan để dàn xếp toàn bộ quá trình đấu giá tài sản.

Cơ quan Công an ghi lời khai bị can Cao Văn Thọ (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Các đối tượng đã thống nhất trước về người tham gia, người trúng đấu giá và mức giá trúng đối với từng lô đất. Sau đó, các đối tượng hợp thức hóa hồ sơ bằng cách lập sẵn danh sách khách hàng tham gia đấu giá, biên bản đấu giá, phiếu trả giá và các tài liệu liên quan theo kết quả đã được sắp đặt từ trước.

Thực hiện chỉ đạo của Cao Văn Thọ, Lê Diệp Linh đã trực tiếp lập hồ sơ đấu giá "khống", soạn thảo trước các biên bản đấu giá thể hiện sẵn kết quả trúng đấu giá, điền sẵn nội dung các phiếu trả giá, giả chữ viết của người tham gia đấu giá và gửi trước hồ sơ để hợp thức hóa thủ tục.

Cơ quan Công an ghi lời khai bị can Lê Diệp Linh (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Quá trình điều tra xác định, 5 phiên đấu giá nêu trên không được tổ chức đúng quy định; không bảo đảm tính công khai, minh bạch, cạnh tranh khách quan theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Để hợp thức hóa hồ sơ sau khi đã ấn định kết quả, các đối tượng đã bố trí người tham gia mang tính hình thức (quân xanh) và ký thay giấy tờ nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Hậu quả, 14 lô đất đã được bán cho 8 khách hàng với tổng số tiền 1.693.403.000 đồng, thấp hơn giá trị thực tế của tài sản theo kết luận định giá số tiền 709.653.000 đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

