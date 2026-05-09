Bất ngờ nhân thân mẹ bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến tử vong

Theo Ninh Cơ | 09-05-2026 - 10:19 AM | Xã hội

Bàn Thị Tâm, mẹ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong, chỉ học đến lớp 1-2 rồi nghỉ. Năm hơn 10 tuổi, cô ta đã rời nhà đi làm xa, hiếm khi về quê...

Ngày 7-5, Công an TP Hà Nội vẫn đang tạm giữ Bàn Thị Tâm (20 tuổi; trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) cùng người tình là Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi bạo hành bé gái B.T.H. (4 tuổi, con riêng của Tâm) dẫn đến tử vong. Vụ việc đang gây phẫn nộ trong dư luận.

Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp đều bị công an khởi tố về tội "Giết người".

Thông tin về nhân thân Bàn Thị Tâm, lãnh đạo thôn Tân Tạo, xã Bắc Quang cho biết bị can này lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cha mẹ Tâm ly hôn từ sớm. Sau đó, người cha qua đời, mẹ đi bước nữa, Tâm ở cùng bà nội và gia đình chú thím tại thôn Tân Tạo.

Theo lãnh đạo thôn Tân Tạo, Tâm chỉ học đến khoảng lớp 1, lớp 2 rồi nghỉ. Hơn 10 tuổi, Tâm đã rời nhà đi làm xa và hiếm khi trở về quê. Tâm cũng hiếm khi liên lạc hay giao tiếp với hàng xóm nên cuộc sống cụ thể ra sao ít ai nắm rõ.

Trong quá trình phiêu bạt, Tâm sinh con gái đầu lòng nhưng sau đó không còn chung sống với cha ruột cháu bé. Tâm cùng con gái từng đến sinh sống tại tỉnh Ninh Bình. Tại đây, Tâm quen biết với Nguyễn Minh Hiệp.

Sau Tết Nguyên đán 2026, Hiệp đưa Tâm cùng cháu H. lên Hà Nội thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn. Tại đây, Tâm và người tình đã nhiều lần bạo hành cháu bé 4 tuổi dẫn đến tử vong.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định chiều 3-5, sau khi đi chơi về, Hiệp và Tâm thấy H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn nên cho rằng bé ăn vụng. Tâm đã dùng dép đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt con mình, rồi bắt bé đứng ở góc nhà.

Khi thấy H. đi vệ sinh, Tâm tiếp tục dùng tay đánh vào mặt và yêu cầu bé đi tắm.

Trong lúc cháu H. ở nhà vệ sinh, Hiệp có hành vi bạo hành, dùng vòi hoa sen xịt liên tục vào vùng mặt bé. Thời điểm này, Tâm chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn.

Một lúc sau, thấy cháu H. có biểu hiện bất thường, Tâm và Hiệp đưa bé đến Bệnh viện E cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi.

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

