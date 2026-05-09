Tài xế chặn ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chửi bới vì đối phương chạy chậm: Cái giá phải trả

Theo Hương Trà | 09-05-2026 - 10:19 AM | Xã hội

Cho rằng ô tô lưu thông phía trước chạy chậm, không nhường đường, nam tài xế đã đánh lái chặn đầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Ngày 7/5, mạng xã hội lan truyền đoạn camera hành trình ghi lại sự việc gây bức xúc trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo nội dung clip thì thời điểm đó, chiếc ô tô có camera đang lưu thông trên cao tốc thì bất ngờ bị một chiếc xe khác vượt lên, chặn đầu. Người đàn ông điều khiển phương tiện trên xuống xe, chạy tới chửi bới tài xế ô tô có camera vì cho rằng đối phương chạy chậm, không chịu nhường đường.

Hành vi của người đàn ông khiến dư luận bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Người đàn ông xuất hiện trong clip được xác định là anh N.V.H. (SN 1989, trú tại Thái Nguyên). Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) thông tin vụ việc xảy ra vào chiều 7/5, anh H. điều khiển ô tô biển kiểm soát 30B... lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Khi đến khu vực Km140 nơi chỉ có 2 làn xe và đang hạn chế tốc độ do thi công mở rộng đường, tài xế H. đi phía sau một ô tô khác. Anh H. nhiều lần nháy đèn xin vượt nhưng đối phương không nhường. Sau đó, do mất bình tĩnh nên người này vượt lên, đi trước đầu xe rồi dừng lại và tranh cãi. Làm việc với CSGT, anh H thừa nhận việc chặn xe trên cao tốc là vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Thông tin trên Báo Xây Dựng, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với anh N.V.H về các hành vi chuyển hướng không đảm bảo khoảng cách an toàn với xe phía sau và đỗ xe trên đường cao tốc không đúng quy định.

Theo Nghị định 168/2024, anh H sẽ bị xử phạt tổng cộng 13,9 triệu đồng, bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.


Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng VNeID

Chân dung tài xế đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe ôm ở Hà Nội, lập tức bị bắt giữ

909 chủ xe máy, ô tô mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 của Chính Phủ

Quy định về đèn vàng khi tham gia giao thông, người dân chú ý

Miền Bắc lại sắp đón mưa lớn

Ra quyết định khởi tố cựu chuyên viên hỗ trợ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Diễm SN 1987

