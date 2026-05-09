Ra quyết định khởi tố cựu chuyên viên hỗ trợ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Diễm SN 1987
Phạm Thị Ngọc Diễm là một trong 3 đối tượng vừa bị khởi tố liên quan đến vụ lừa đảo tại Công ty CP lương thực Hậu Giang.
Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa ra các quyết định khởi tố đối với 3 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” có liên quan đến Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang.
Trong đó, hai bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Võ Trường Hùng (sinh năm 1977, nơi thường trú: phường Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang; Trần Xuân Mãi (sinh năm 1962, nơi thường trú: phường Long Bình, thành phố Cần Thơ), nguyên Trưởng phòng Kế toán (Kế toán trưởng) thuộc Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang.
Bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” là Phạm Thị Ngọc Diễm (sinh năm 1987, nơi thường trú: phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), nguyên chuyên viên hỗ trợ kinh doanh, phòng Kinh doanh khách hàng thuộc Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ.
Các bị can vừa bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ và Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền trên 35 tỉ đồng.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cũng đã khởi tố đối với 3 bị can gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (sinh năm 1975 , cư trú phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nguyên Giám đốc Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ; Huỳnh Quốc Huy (sinh năm 1976, cư trú phường Cái Răng, TP Cần Thơ), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ và Phạm Vũ Huy (sinh năm 1986 , cư trú phường Tân An, TP Cần Thơ), nguyên chuyên viên kinh doanh, phòng Kinh doanh khách hàng thuộc Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ.
