Gửi clip nhạy cảm qua Zalo, Messenger có thể bị phạt tiền, khởi tố hình sự

Khi nhắc đến việc phát tán "clip nóng", nhiều người thường nghĩ ngay đến các vụ việc dùng hình ảnh nhạy cảm để tống tiền, tống tình người yêu cũ. Nhưng thực tế, pháp luật quy định chặt chẽ hơn thế rất nhiều. Ngay cả việc gửi clip khiêu dâm, hình ảnh nhạy cảm của chính bản thân mình hoặc người khác qua Zalo, tin nhắn cá nhân cũng có khả năng bị khởi tố hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Theo đó, bí mật cá nhân và quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư là những quyền cơ bản được Hiến pháp bảo vệ. Việc phát tán, lưu trữ và chia sẻ những nội dung nhạy cảm mà không được sự cho phép của chủ thể là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tùy theo mức độ, người vi phạm có thể đối mặt với:

Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (Điều 326 Bộ luật Hình sự): Phạt tiền từ 8 – 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm.

Tội làm nhục người khác (Điều 155 Bộ luật Hình sự): Nếu việc phát tán nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, mức phạt có thể lên tới 5 năm tù.

Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 288 Bộ luật Hình sự): Mức phạt có thể lên đến 1 tỷ đồng và phạt tù tới 7 năm.

Ảnh minh họa

Pháp luật quy định rất rõ ràng về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy mà không bắt buộc người thực hiện phải có bất kỳ mục đích vụ lợi nào. Chỉ cần người đó có hành vi phổ biến nội dung khiêu dâm là đã tự đặt mình vào vòng nguy hiểm vi phạm pháp luật.

Để bảo vệ bản thân trong thời đại số, người dùng mạng cần nắm rõ các quy định pháp luật liên quan đến hành vi phát tán văn hóa phẩm đồi trụy (theo Điều 326 Bộ luật Hình sự):

1. Hành vi cấu thành tội phạm không phụ thuộc nền tảng: Việc phổ biến các vật phẩm có nội dung khiêu dâm, đồi trụy có thể bị xử lý hình sự nếu rơi vào các trường hợp:

Dữ liệu số: Dung lượng từ 1 GB trở lên.

Quy mô: Phổ biến cho từ 10 người trở lên.

Vật phẩm vật chất: Từ 100 ảnh, hoặc sách, báo, tranh ảnh với số lượng theo luật định.

Yếu tố tái phạm: Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án chưa được xóa án tích.

Lưu ý: Chỉ cần bạn gửi một clip dung lượng lớn vào một nhóm chat trên Zalo, hoặc gửi lẻ tẻ cho nhiều cá nhân đạt đến ngưỡng trên, bạn đã có nguy cơ bị khởi tố.

2. Không cần mục đích tống tiền, trục lợi: Luật pháp không bắt buộc người gửi phải có mục đích tống tiền, tống tình hay thu lợi bất chính. Chỉ cần thực hiện hành vi "phổ biến" (gửi, chia sẻ, phát tán) cho người khác là đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

3. Khung hình phạt rất nghiêm khắc:

Khung 1: Phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Khung 2 và 3: Hình phạt có thể lên đến 15 năm tù nếu có các tình tiết tăng nặng như: Sử dụng mạng Internet, phát tán cho người dưới 18 tuổi, hoặc dung lượng dữ liệu quá lớn (từ 5 GB trở lên).

Trong kỷ nguyên số, mọi hành vi trên mạng đều để lại dấu vết. Việc trang bị kiến thức pháp luật và kiểm soát hành vi trên không gian mạng không chỉ là cách thể hiện văn hóa ứng xử mà còn là tấm khiên bảo vệ sự an toàn và tự do của chính bạn.