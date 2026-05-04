Thủ đoạn lừa đảo mới liên quan shipper giao hàng: "Xin kết bạn zalo để gửi ảnh đơn hàng"

Thời gian gần đây, một thủ đoạn thao túng tâm lý vô cùng tinh vi vừa bị lực lượng chức năng phát giác, nhắm trực tiếp vào thói quen mua sắm online của người dân. Thay vì các chiêu trò mạo danh ngân hàng quen thuộc, tội phạm mạng giờ đây đóng giả thành nhân viên giao hàng, sử dụng nền tảng Zalo để bủa vây nạn nhân bằng một kịch bản tống tiền được dàn dựng y như phim hành động.

Chiêu trò này thường bắt đầu bằng một cuộc gọi thông báo giao đơn hàng rất đỗi bình thường mà người mua đang chờ đợi. Với lý do cần xác nhận tình trạng gói hàng, kẻ tự xưng là shipper sẽ khéo léo thuyết phục nạn nhân kết bạn qua ứng dụng Zalo để tiện gửi hình ảnh đối chiếu. Ngay khi nạn nhân sập bẫy đồng ý kết bạn, đối tượng lập tức chuyển sang hình thức gọi video nhưng lại xuất hiện trong bộ trang phục giả danh lực lượng công an. Lúc này, "vị cán bộ" rởm sẽ thông báo một tin tức gây sốc rằng người giao hàng vừa bị bắt giữ khẩn cấp vì tham gia vào đường dây vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp.

Để dồn nạn nhân vào trạng thái hoảng loạn tột độ, các đối tượng ma mãnh quay cận cảnh những thùng hàng cấm, trong đó cố tình gài sẵn một gói hàng dán tên và thông tin cá nhân chính xác của người mua. Bằng những lời lẽ đe dọa đanh thép, chúng liên tục gây áp lực tâm lý, ép buộc nạn nhân phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển ngay một khoản tiền lớn với lý do chứng minh sự trong sạch và phục vụ công tác điều tra.

Trước mức độ nguy hiểm và chân thực của thủ đoạn thao túng này, Công an tỉnh Điện Biên đã phát đi thông điệp khẩn cấp, khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm theo các yêu cầu chuyển tiền hay cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại. Ngay khi nhận thấy cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa và yêu cầu chứng minh tài chính, người dùng cần lập tức ngắt kết nối, lưu lại toàn bộ bằng chứng hình ảnh, số điện thoại và nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để có phương án xử lý kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Điện Biên



