Tất cả người tham gia giao thông chú ý: 13.390 tài xế đã bị xử phạt lỗi này trong 4 ngày qua

Chiều 3/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 03/5/2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc tiếp tục có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025.

Toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người; giảm 72 vụ, giảm 35 người chết và giảm 65 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó:

Đường bộ xảy ra 176 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người, bị thương 114 người; Đường sắt xảy ra 01 vụ tai nạn, làm chết 01 người; Đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Để bảo đảm an toàn cho Nhân dân đi lại trong dịp lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Trên lĩnh vực đường bộ

Công an các địa phương đã phát hiện và xử lý hơn 53.900 trường hợp vi phạm; tạm giữ 277 xe ô tô, 13.033 xe mô tô và 1.048 phương tiện khác; tước quyền sử dụng 1.479 giấy phép lái xe; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 7.951 trường hợp vi phạm.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm:

Điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có nồng độ cồn: 11.411 trường hợp;

Điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định: 13.390 trường hợp;

Điều khiển phương tiện chở hàng quá tải trọng cho phép: 184 trường hợp;

Điều khiển phương tiện quá khổ giới hạn: 48 trường hợp;

Tự ý cải tạo phương tiện không đúng quy định: 11 trường hợp;

Chở quá số người quy định: 391 trường hợp;

Đón, trả khách không đúng nơi quy định: 24 trường hợp;

Sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện: 395 trường hợp;

Không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng: 01 trường hợp;

Điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy: 21 trường hợp.

Trên các tuyến cao tốc

Các Đội TTKSGT đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện 1.649 trường hợp vi phạm; lập biên bản 275 trường hợp; tước GPLX 03 trường hợp; trừ điểm GPLX 120 trường hợp; tạm giữ 03 phương tiện và gửi thông báo vi phạm đối với 1.400 trường hợp.

Trên lĩnh vực đường thủy, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 799 trường hợp vi phạm; tạm giữ 03 phương tiện.

Trên lĩnh vực đường sắt, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 366 trường hợp vi phạm; tạm giữ 03 phương tiện.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân

Mỗi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông là góp phần bảo vệ tính mạng của chính mình, gia đình và cộng đồng, cùng xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.