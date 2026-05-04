Công an tỉnh Quảng Trị truy tìm người đàn ông có tên Dương Việt Hùng

Theo Hoàng Phúc | 04-05-2026 - 08:52 AM | Xã hội

Công an Quảng Trị phát thông báo truy tìm Dương Việt Hùng, người liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Phú Trạch trong nhiều tháng

Công an tỉnh Quảng Trị truy tìm Dương Viết Hùng trong vụ lừa đảo tài sản - Ảnh 1.

Quyết định truy tìm Dương Viết Hùng do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ban hành

Ngày 3-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị - cho biết vừa ra quyết định truy tìm một người đàn ông liên quan vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng là Dương Việt Hùng (SN 1993, trú thôn Cảnh Thượng, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) - được xác định liên quan vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Phú Trạch trong khoảng thời gian từ tháng 4-2024 đến tháng 8-2025.

Cơ quan điều tra cho biết hiện chưa xác định được nơi ở của Dương Viết Hùng, do đó cần tổ chức truy tìm nhằm phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc.

Công an tỉnh Quảng Trị đã giao Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) chủ trì triển khai các biện pháp truy tìm theo quy định.

Cơ quan chức năng đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp truy tìm. Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến người này, người dân có thể thông báo cho điều tra viên Hà Mạnh Hùng qua số điện thoại 0979.565.009 hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý.

