Quyết định bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhất SN 1999

Theo Trang Anh | 04-05-2026 - 08:04 AM | Xã hội

Công an xác định, trước đó đối tượng Nguyễn Văn Nhất đã điều khiển xe mô tô BKS 29R5-5717 đến khu vực để xe Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa, thuộc thôn Tư La, xã Hưng Hà.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 3/5/2026 cho biết, ngày 30/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhất (sinh năm 1999, trú tại thôn Thượng Ngạn 2, xã Hưng Hà) về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 28/4/2026, Công an xã Hưng Hà tiếp nhận tin báo về vụ việc “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 27/4/2026 tại thôn Tư La. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, lực lượng Công an xã đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh làm rõ vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nhất - Ảnh: Công an Hưng Yên

Qua xác minh xác định sáng ngày 27/4/2026, đối tượng Nguyễn Văn Nhất điều khiển xe mô tô BKS 29R5-5717 đến khu vực để xe Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa, thuộc thôn Tư La, xã Hưng Hà. Lợi dụng sơ hở của người dân trong việc quản lý tài sản, đối tượng đã tìm các xe sử dụng khóa smart key nhưng không khóa cốp để trộm cắp tài sản của 02 bị hại với số tiền 1,7 triệu đồng.

Đáng chú ý, đối tượng Nguyễn Văn Nhất đã có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản năm 2025, chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật.

Vụ việc trên là lời cảnh báo đối với người dân về thủ đoạn lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản, đặc biệt tại các khu vực công cộng như bệnh viện, chợ, bãi gửi xe. Công an xã Hưng Hà khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản cá nhân; kiểm tra, khóa kỹ phương tiện, không để tiền, tài sản có giá trị trong cốp xe.

Lựa chọn nơi gửi xe an toàn, có người trông coi; lắp đặt các thiết bị chống trộm khi cần thiết. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để xử lý.

Theo Trang Anh

phunumoi.net.vn

Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ

Từ nay đến hết 31/12/2026: Người sinh vào 3 năm này được hưởng quyền lợi đặc biệt khi làm thẻ căn cước mới

Kết thúc nghỉ lễ, bến xe Hà Nội chật kín hành khách trở lại Thủ đô

07:31 , 04/05/2026
Mưa đá 'khủng' trút xuống nhiều xã miền núi Nghệ An

07:19 , 04/05/2026
Sét đánh trúng nhà máy đường, gần 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài

07:17 , 04/05/2026
TP Hồ Chí Minh mở chiến dịch 45 ngày xóa quảng cáo bẩn, truy tín dụng đen

07:05 , 04/05/2026

