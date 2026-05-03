Bắt "hotboy" Trần Hồ Tiến Dũng SN 2003

Ngày 03/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng, đồng thời đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong đó có hai nghi can cầm đầu là Trần Hồ Tiến Dũng, tức Dũng “gầy”, (sinh năm 2003) và Nguyễn Quang Đức Thắng (sinh năm 2006).

Đối với các trường hợp chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, lực lượng Công an đã lập hồ sơ xử lý hành chính và phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tái phạm.

Các đối tượng liên quan vụ án - Ảnh: Công an Thanh Hoá

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, từ đêm 28/3 đến rạng sáng 29/3/2026, đồng thời tiếp nhận nguồn tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người, điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, mang theo hung khí, di chuyển với tốc độ cao trên các tuyến đường Dương Đình Nghệ, Đại lộ Lê Lợi, khu vực cầu Phú Sơn, cầu Đông Hương.

Các đối tượng điều khiển phương tiện dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, liên tục tăng ga, rú còi, truy đuổi nhau trên đường phố.

Khi phát hiện nhóm đối phương, các đối tượng sử dụng dao, kiếm, gậy bóng chày, vỏ chai bia… để tấn công, ném, rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến đường. Hành vi trên không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

Đối tượng Nguyễn Quang Đức Thắng cầm đầu nhóm Sầm Sơn (trái) và Trần Hồ Tiến Dũng - Ảnh: Công an Thanh Hoá

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hạc Thành đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét, trích xuất hệ thống camera an ninh và rà soát thông tin trên không gian mạng để làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn, thách thức nhau trên mạng xã hội. Sau đó, các thanh thiếu niên đã tụ tập, chuẩn bị hung khí và hẹn gặp nhau để giải quyết bằng bạo lực. Trong đó, nhóm “Thành phố” do Trần Hồ Tiến Dũng và Nguyễn Quang Đức Thắng cầm đầu đã tập hợp tại khu vực quán Karaoke H. P. trước khi tổ chức đi tìm nhóm Sầm Sơn (do Nguyễn Đức Thắng, trú phường Sầm Sơn cầm đầu) để đánh nhau.

Quá trình truy xét, lực lượng Công an đã làm rõ nhiều đối tượng tham gia với vai trò điều khiển phương tiện, mang theo hung khí và trực tiếp gây rối trên các tuyến đường.

Từ vụ việc trên, Công an phường Hạc Thành khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em; thường xuyên nắm bắt diễn biến tâm lý, các mối quan hệ xã hội cũng như hoạt động trên không gian mạng để kịp thời định hướng, ngăn chặn các hành vi vi phạm.