Tử hình Phạm Kim Thành và Lục Hoa An, cùng SN 1991

Thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân TPHCM (VKSND TP), ngày 17/4 vừa qua, đơn vị này đã tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Che giấu tội phạm”, “Cố ý gây thương tích” do Lục Hoa An cùng đồng phạm thực hiện.

Theo cáo trạng, vào tối ngày 17/11/2024, tại một quán ăn trên địa bàn Quận 8 (cũ), TPHCM, xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến tiền đền bù đất, các bị cáo đã xảy ra xô xát với bị hại Nguyễn Huy H.

Bị cáo Lục Hoa An sử dụng dao mang theo đâm nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể bị hại; các bị cáo Phạm Kim Thành, Phạm Anh Hùng Dũng cùng một số đối tượng khác đã tham gia dùng hung khí, tay chân tấn công bị hại.

Hậu quả, bị hại tử vong do sốc mất máu cấp, nguyên nhân từ các vết thương xuyên thủng tim và phổi.

Sau khi gây án, các bị cáo bỏ trốn; một số đối tượng khác biết rõ hành vi phạm tội nhưng vẫn giúp sức, che giấu, tạo điều kiện cho các bị cáo lẩn trốn nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: VKS TP.HCM).

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã phân tích, đánh giá toàn diện tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm đến tính mạng con người mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lục Hoa An và bị cáo Phạm Kim Thành (cùng SN 1991) mức án tử hình về tội “Giết người”, các bị cáo còn lại lãnh mức án từ 8 năm đến 11 năm tù về tội “Giết người”, từ 1 năm 8 tháng đến 2 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”.

Mức án Hội đồng xét xử tuyên về cơ bản phù hợp với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.