Phạm Quốc Toản 61 tuổi ra đầu thú

Theo Trang Anh | 03-05-2026 - 17:00 PM | Xã hội

Sau thời gian bỏ trốn, Phạm Quốc Toản đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú.

Công an tỉnh Ninh Bình ngày 3/5/2026 cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa tổ chức vận động thành công đối tượng truy nã Phạm Quốc Toản, sinh năm 1965, trú tại Yên Cư 3, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh (nay là xã Yên Khánh), tỉnh Ninh Bình ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, đối tượng Phạm Quốc Toản bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình truy nã về tội “Hủy hoại tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an làm việc với Phạm Quốc Toản - Ảnh: Công an Ninh Bình

Sau thời gian bỏ trốn khỏi địa phương, được sự tuyên truyền, vận động, thuyết phục của lực lượng Công an và gia đình, Phạm Quốc Toản đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo các đối tượng đang bị truy nã sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng; mọi hành vi che giấu, bao che cho đối tượng truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ

Từ nay đến hết 31/12/2026: Người sinh vào 3 năm này được hưởng quyền lợi đặc biệt khi làm thẻ căn cước mới

Phó giám đốc bệnh viện lao vào cấp cứu 1 bé trai ngừng tim do điện giật ở bãi biển

15:55 , 03/05/2026
Tất cả người dân sắp sang tên ô tô, xe máy chú ý

15:34 , 03/05/2026
Thông báo mới liên quan đến ứng dụng hàng chục triệu người đang dùng, áp dụng từ ngày 15/5

14:34 , 03/05/2026
Cụ bà 76 tuổi tất toán sổ tiết kiệm, đến nhiều địa điểm nhờ chuyển 15,2 triệu đồng: Nhân viên ngân hàng lập tức báo công an

13:59 , 03/05/2026

