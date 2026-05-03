Thông báo mới liên quan đến ứng dụng hàng chục triệu người đang dùng, áp dụng từ ngày 15/5

Theo Nghị định số 88 vừa được Chính phủ ban hành về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, kể từ ngày 15/5/2026, dữ liệu giáo dục sẽ được sử dụng để phục vụ công tác quản lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ số.

Điểm đáng chú ý nhất của quy định này là việc hồ sơ học tập của người dân sẽ được tích hợp tự động lên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Điều này cho phép các cá nhân từ học sinh, sinh viên đến giáo viên và người dân nói chung có thể khai thác dữ liệu cá nhân của mình để sử dụng tương đương với các loại văn bản giấy truyền thống.

Thay vì phải lưu giữ và mang theo nhiều loại giấy tờ bằng cấp bản cứng, từ tháng 5/2026, mỗi công dân sẽ có một mã "hồ sơ học tập suốt đời" duy nhất trên VNeID để tra cứu và sử dụng trong các thủ tục hành chính.

"Hồ sơ học tập suốt đời" bao gồm những gì?

Hồ sơ học tập suốt đời được định nghĩa là toàn bộ dữ liệu số ghi lại quá trình học tập của một cá nhân, bao gồm:

Việc khai thác các thông tin này không chỉ giới hạn trên VNeID mà còn có thể thực hiện qua các ứng dụng khác nếu đáp ứng đủ điều kiện về xác thực dữ liệu và bảo đảm giá trị pháp lý theo quy định của pháp luật. Đối với các cơ sở giáo dục, đơn vị chỉ được quyền khai thác thông tin người học và nhà giáo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Lộ trình thực hiện và bảo mật thông tin

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đặt mục tiêu hoàn thành việc cấp mã hồ sơ học tập suốt đời cho toàn bộ người học trước ngày 1/1/2027. Các cơ quan trong hệ thống giáo dục có trách nhiệm chuẩn bị hạ tầng công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ từ các nhà cung cấp để tạo lập dữ liệu đúng lộ trình.

Vấn đề an toàn thông tin cũng được đặt lên hàng đầu. Toàn bộ quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong bối cảnh thị trường lao động biến đổi không ngừng, việc số hóa hồ sơ học tập được xem là bước tiến quan trọng thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời.

Bên cạnh nỗ lực công nghệ, các vấn đề khác như dự kiến miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030 cũng đang được Bộ GD&ĐT xem xét để hỗ trợ người học tốt hơn.

VNeID là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về Dân cư (Bộ Công an) phát triển. Ứng dụng này chính thức được đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022.

Tính đến cuối năm 2025, trên VNeID đã có hơn 65 triệu tài khoản kích hoạt.

VNeID được xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu định danh, dân cư và hệ thống xác thực điện tử. Tài khoản VNeID là mã định danh của công dân.

Đây được coi là "siêu ứng dụng" khi cung cấp nhiều tiện ích. Trong đó, ví giấy tờ điện tử của công dân sẽ tích hợp và hiển thị các loại giấy tờ như: căn cước công dân, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, đăng ký xe, thông tin thuế, thông tin cư trú…

Ngoài ra, trên ứng dụng này, người dân cũng có thể làm các thủ tục hành chính tại nhà, như cấp đổi căn cước công dân; đăng ký tạm trú, thường trú, khai báo tạm vắng; cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký xe; đăng ký khai sinh...



