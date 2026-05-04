TP Hồ Chí Minh mở chiến dịch 45 ngày xóa quảng cáo bẩn, truy tín dụng đen

Sáng 2/5, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Ban Chỉ đạo 138 các địa phương tổ chức lễ phát động cao điểm ra quân bóc gỡ, xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên toàn địa bàn.

Đợt cao điểm kéo dài 45 ngày, từ 2/5 đến 14/6/2026. Mục tiêu không chỉ là làm sạch không gian đô thị, mà còn cắt đứt các "đầu mối" phát sinh tội phạm từ những tờ rao vặt dán trái phép khắp nơi.

Không chỉ là rác đô thị, quảng cáo bẩn đa phần là tín dụng đen, lừa đảo

Trên nhiều tuyến đường, cột điện, tường nhà, quảng cáo dán chồng lớp vẫn xuất hiện dày đặc. Nội dung phổ biến là cho vay tài chính, tuyển dụng không rõ nguồn gốc, mua bán giấy tờ… Những mẩu giấy quảng cáo nhỏ, nhưng ẩn chứa nhiều rủi ro lớn cho người dân.

Theo lực lượng chức năng, nhiều số điện thoại trên các quảng cáo này liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", lừa đảo. Các đối tượng lợi dụng hình thức rao vặt để tiếp cận người dân, đặc biệt là người lao động, học sinh, sinh viên.

Không chỉ gây mất mỹ quan, quảng cáo trái phép còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự. Vì vậy, chiến dịch lần này đặt mục tiêu xử lý tận gốc. Không chỉ bóc gỡ, mà còn thu thập thông tin, truy xét các đầu mối phía sau.

Với phương châm "Quyết liệt – Đồng bộ – Triệt để – Không để tái diễn", lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và người dân triển khai đồng loạt nhiều giải pháp. Trong đó, công an giữ vai trò chủ trì, tổ chức rà soát, thu thập các số điện thoại trên quảng cáo sai quy định để phục vụ điều tra, xử lý. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, từng bước hình thành nếp sống văn minh đô thị.

Công an các phường xã ở TP Hồ Chí Minh cùng các lực lượng tình nguyện đồng loạt ra quân xóa quảng cáo trái phép, tập trung vào các nội dung "tín dụng đen" để triệt xóa, truy xét.

Các hoạt động bóc xóa quảng cáo được gắn với phong trào "Thứ Bảy tình nguyện", "Chủ nhật xanh", huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên và người dân cùng tham gia. Ban Chỉ đạo 138 các địa phương cũng ký kết phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai.

Xử lý triệt để, không để tái diễn

Tại cơ sở, nhiều địa phương đã triển khai mạnh mẽ ngay trong ngày đầu ra quân. Tại phường Phú An, lực lượng chức năng tập trung giải tỏa các điểm lấn chiếm vỉa hè, xử lý biển quảng cáo trái phép, sắp xếp trật tự đỗ xe. Việc xử lý đi kèm tuyên truyền, nhắc nhở, tạo sự đồng thuận từ người dân và hộ kinh doanh.

Trong khi đó, tại xã Phước Hải, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và người dân đã tham gia ra quân trên các tuyến đường trọng điểm và khu vực bãi biển.

Kết quả ban đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt. Chỉ trong ngày đầu, lực lượng chức năng đã bóc xóa hơn 1.800 sản phẩm quảng cáo sai quy định, thu thập trên 80 số điện thoại phục vụ truy xét. Đồng thời, vận động hơn 230 hộ dân ký cam kết "trước nhà không dán quảng cáo trái phép".

Hoạt động dọn dẹp còn kết hợp làm sạch bãi biển, góp phần cải thiện môi trường du lịch.

400 cán bộ chiến sĩ xã Phước Hải ra quân bóc xóa quảng cáo trái phép, xử lý rác thải, làm sạch bãi biển.

Điểm khác của chiến dịch lần này là không dừng ở "ra quân". Lực lượng chức năng xác định phải duy trì thường xuyên, liên tục. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi đoàn viên không chỉ tham gia theo đợt mà còn gắn trách nhiệm lâu dài. Mục tiêu là tạo chuyển biến bền vững, không để tình trạng quảng cáo bẩn tái phát. Bởi nếu chỉ bóc gỡ mà không xử lý tận gốc, những tờ rao vặt sẽ nhanh chóng quay lại.

Chiến dịch 45 ngày vì thế được kỳ vọng không chỉ làm sạch bề mặt đô thị, mà còn góp phần làm sạch môi trường xã hội, thu hẹp "đất sống" của tín dụng đen và các loại tội phạm liên quan.