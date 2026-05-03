Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng ngày 3/5

Thị trường vàng tuần qua ghi nhận diễn biến khá rõ nét với xu hướng giảm mạnh trong những phiên đầu tuần, trước khi chững lại và đi ngang vào cuối tuần.

Đóng cửa tuần, giá vàng trong nước duy trì ở vùng thấp với mặt bằng giá giữa các thương hiệu gần như không còn chênh lệch đáng kể.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết phổ biến ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch mua - bán ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng , PNJ ở mức 162,6 – 165,6 triệu đồng/lượng , trong khi DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết quanh 163 – 166 triệu đồng/lượng .

Ngay từ phiên 27/4, giá vàng trong nước đã chịu áp lực điều chỉnh trong bối cảnh giá vàng thế giới suy yếu, phản ánh tác động từ đồng USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, phải đến phiên 28/4, đà giảm mới thực sự rõ rệt khi các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh mạnh bảng giá niêm yết.

Trong phiên này, giá vàng miếng và vàng nhẫn có thời điểm giảm sâu từ 1,3 – 3,4 triệu đồng/lượng, đánh dấu một trong những phiên điều chỉnh mạnh nhất trong nhiều tuần gần đây. Đà giảm tiếp tục kéo dài sang sáng 29/4, khi các thương hiệu lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm thêm khoảng 1,5 – 2 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giá lùi về vùng thấp quanh 163 – 166 triệu đồng/lượng.

Sau nhịp giảm mạnh liên tiếp, thị trường bắt đầu có dấu hiệu ổn định từ ngày 30/4. Giá vàng trong nước gần như đi ngang khi các doanh nghiệp không tiếp tục điều chỉnh bảng giá, trong khi giá vàng thế giới cũng đang ở vùng thấp nhất trong khoảng một tháng.

Bước sang ngày 1/5, do trùng kỳ nghỉ lễ, thị trường vàng trong nước gần như “đóng băng” khi các doanh nghiệp không cập nhật giá mới. Mặt bằng giá được giữ nguyên so với trước đó, với vàng miếng phổ biến ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn dao động quanh 162,5 – 165,6 triệu đồng/lượng.

Đến phiên 2/5, xu hướng này tiếp tục được duy trì khi giá vàng trong nước không có biến động đáng kể.

Tính chung tuần qua, với vàng miếng SJC, giá mua vào giảm khoảng 3,3 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm khoảng 2,8 triệu đồng/lượng .

Ở phân khúc vàng nhẫn, mức giảm cũng tương tự khi giảm khoảng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán .

Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 162,5 165,5 163 166 PNJ 162,6 165,6 163 166 DOJI 163 166 163 166 Bảo Tín Minh Châu 163 166 163 166 Bảo Tín Mạnh Hải 163 165,9 163 166

Giá vàng thế giới tuần qua ghi nhận diễn biến tiêu cực khi giảm mạnh trong nửa đầu tuần, trước khi hồi phục nhẹ vào cuối tuần nhưng xu hướng chung vẫn là đi xuống.

Ngay từ đầu tuần, giá vàng lao dốc và có thời điểm xuyên thủng mốc 4.600 USD/ounce do áp lực từ đồng USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao. Đà giảm tiếp diễn trong các phiên giữa tuần khi thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng chính sách sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất và phát tín hiệu thận trọng với lạm phát.

Bên cạnh đó, giá dầu duy trì ở mức cao trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông kéo dài làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó làm suy yếu sức hấp dẫn của vàng – tài sản không sinh lợi suất.

Giá vàng có nhịp hồi phục vào cuối tuần, chủ yếu mang tính kỹ thuật khi đồng USD suy yếu và xuất hiện kỳ vọng về tiến triển ngoại giao liên quan đến xung đột Iran. Tuy nhiên, mức tăng không đủ để đảo chiều xu hướng.

Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới vẫn giảm hơn 2%, cho thấy áp lực từ môi trường lãi suất cao và rủi ro lạm phát tiếp tục là yếu tố chi phối chính trên thị trường.