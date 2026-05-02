Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng ngày 2/5

Trên thị trường quốc tế , kết thúc tuần giao dịch vừa qua ở mức 4.624 USD/ounce, giảm nhẹ 0,17% so với mức đóng cửa hôm thứ Năm (30/4). Trước đó, giá vàng đã tăng hơn 1,7% trong phiên giao dịch 30/4, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng.

Giá vàng kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu với tín hiệu tích cực khi bật tăng vào cuối phiên giao dịch.

"Những tin tức tích cực liên quan đến các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran đã giúp giá vàng phục hồi sau những tổn thất vào đầu buổi sáng", ông Chris Gaffney, chủ tịch thị trường thế giới tại EverBank, cho biết.

"Việc chấm dứt chiến tranh Iran có thể khiến FOMC bắt đầu cắt giảm lãi suất trở lại, điều này sẽ làm giảm giá trị đồng đô la Mỹ, và sẽ có lợi cho giá vàng", ông nói thêm.

Giá dầu leo thang có thể khiến các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, gây áp lực lên các tài sản không sinh lời như vàng khi các nhà đầu tư chuyển sang các lựa chọn thay thế như lợi suất trái phiếu kho bạc.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã giữ nguyên lãi suất trong tuần này và đưa ra lập trường cứng rắn, khiến thị trường từ bỏ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Giá vàng đã giảm kể từ khi cuộc xung đột Iran bắt đầu vào cuối tháng Hai, bất chấp vai trò truyền thống của kim loại này như một công cụ phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn địa chính trị.

Ngoài ra, giá vàng cũng nhận được sự hỗ trợ từ dữ liệu sản xuất của Mỹ yếu hơn và sự giảm nhẹ của lợi suất trái phiếu kho bạc.

Báo cáo ISM sản xuất tháng 4 cho thấy kết quả yếu hơn dự kiến nhưng vẫn nằm trong vùng mở rộng. Báo cáo này củng cố thêm những lo ngại về sự chậm lại của hoạt động công nghiệp. Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu của S&P được công bố trước đó cũng chỉ ra sự mở rộng khiêm tốn. Nhìn chung, các dữ liệu này cho thấy đà tăng trưởng yếu hơn trong lĩnh vực sản xuất của Mỹ, điều này đã kìm hãm lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức thấp hơn và hỗ trợ giá vàng và bạc.

Tại thị trường trong nước , ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 2/5, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong kỳ nghỉ lễ, khi hầu hết doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 162,5 165,5 163 166 PNJ 162,6 165,6 163 166 DOJI 163 166 163 166 Bảo Tín Minh Châu 163 166 163 166 Bảo Tín Mạnh Hải 163 165,9 163 166

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC mua - bán ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng, PNJ ở mức 162,6 – 165,6 triệu đồng/lượng. DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết quanh 163 – 166 triệu đồng/lượng, trong đó Bảo Tín Mạnh Hải thấp hơn nhẹ ở chiều bán ra, ở mức 165,9 triệu đồng/lượng.