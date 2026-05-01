Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tối 1-5, giá vàng thế giới đột ngột giảm nhanh

Theo Thái Phương | 01-05-2026 - 22:53 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng thế giới giảm mạnh hàng chục USD, bỏ xa mốc 4.630 USD/ounce ở phiên sáng 1-5, dù giá USD cũng xuống thấp nhất 2 tháng qua.

Tối 1-5, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.561 USD/ounce, giảm tổng cộng 70 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Giá vàng rớt mạnh trở lại sau khi phục hồi lên mức cao, vượt 4.630 USD/ounce vào phiên sáng. 

Đáng chú ý, giá vàng giảm nhanh dù giá USD cũng đang đi xuống. Một diễn biến khá bất ngờ là cả giá kim loại quý lẫn đồng USD đều đang biến động cùng chiều. Chỉ số USD (DXY Index) thủng mốc 98 điểm, đang được giao dịch ở mức 97,9 điểm – thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua.

Không chỉ giá vàng, bạc hay đồng USD cùng đi xuống mà giá dầu thô cũng hạ nhiệt, đang được giao dịch ở mức 110 USD/thùng, giảm khoảng 5 USD/ounce so với hôm qua.

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, ông Bart Melek, Trưởng Bộ phận Chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết giá vàng đang bị ảnh hưởng từ cú sốc nguồn cung dầu mỏ do xung đột ở Trung Đông. Yếu tố này đẩy nỗi lo lạm phát lên cao, buộc các ngân hàng trung ương phải có lập trường cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ.

Ông Melek cho rằng giá dầu tăng cao vẫn là rủi ro lớn nhất. Nếu giá dầu tăng vọt lên 150 USD/thùng, giá kim loại quý có thể xuống mức trung bình động 200 ngày – tức lùi sâu chỉ còn quanh 4.250 USD/ounce. Nếu lãi suất vẫn duy trì mức cao, các nhà đầu tư tổ chức, quỹ ETF và ngân hàng trung ương sẽ giảm dòng vốn vào vàng.

Dù vậy, trong dài hạn, giá vàng được dự đoán sẽ kết thúc năm 2026 ở mức trên 5.000 USD/ounce khi giá dầu hạ nhiệt và xung đột ở Trung Đông lắng dịu.

Tối 1-5, giá vàng thế giới đột ngột giảm nhanh- Ảnh 1.

Trong khi đó, ở thị trường trong nước, cuối ngày 1-5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 163 triệu đồng/lượng mua vào, 166 triệu đồng/lượng bán ra - giữ nguyên so với hôm qua, do thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng không thay đổi, đang được niêm yết phổ biến ở mức 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng vàng điều chỉnh giá vàng miếng SJC mua vào – bán ra giảm 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng, lần lượt là 163,5 triệu đồng và 165,5 triệu đồng/lượng.

nld.com.vn

Từ Khóa:
giá vàng

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên