Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 1/5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên sáng ở mức 4.624 USD/ounce, tăng nhẹ 0,05% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng hơn 1,7% trong phiên giao dịch hôm qua, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng vào thứ Tư.

Giá vàng hồi phục trở lại do đồng đô la Mỹ suy yếu và giá dầu giảm, nhưng vẫn suy yếu tháng thứ hai liên tiếp do lo ngại về lạm phát khi chiến tranh tại Iran làm lu mờ triển vọng cắt giảm lãi suất.

Theo ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, việc đồng USD giảm và giá năng lượng chững lại đang hỗ trợ giá vàng, trong khi thị trường vẫn tập trung vào triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đồng USD yếu đi một phần do Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yên lần đầu tiên trong gần hai năm. Đồng đô la yếu hơn giúp vàng được định giá bằng đồng USD trở nên dễ mua hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Bên cạnh đó, giá dầu giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất trong nhiều năm. Trước đó, đà tăng mạnh của năng lượng đã làm dấy lên lo ngại lạm phát, khiến lộ trình cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương trở nên khó đoán định.

Dù vàng được xem là kênh trú ẩn và phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này do không mang lại lợi suất.

Trong cuộc họp gần nhất, Fed giữ nguyên lãi suất nhưng cảnh báo rủi ro lạm phát vẫn gia tăng. Ngân hàng trung ương Anh cũng có động thái tương tự, đồng thời đưa ra các kịch bản cho thấy chi phí vay có thể tăng mạnh nếu xung đột kéo dài.

Dữ liệu kinh tế cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 0,7% trong tháng trước – mức tăng mạnh nhất kể từ giữa năm 2022, đúng với dự báo của thị trường.

Các chuyên gia của Citi Group cho rằng áp lực giảm giá vàng có thể còn kéo dài trong ngắn hạn do bất ổn địa chính trị, nhưng về dài hạn, vàng vẫn có khả năng lấy lại vai trò trú ẩn. Ngân hàng này giữ dự báo giá vàng ở mức 4.300 USD trong 3 tháng tới và có thể lên 5.000 USD trong 6–12 tháng tới.

Ở một diễn biến khác, tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối của Ấn Độ đã tăng lên 16,7% vào cuối tháng 3, cho thấy nhu cầu tích trữ vàng vẫn duy trì ở mức cao.

Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 162,5 165,5 163 166 PNJ 162,6 165,6 163 166 DOJI 162,5 165,5 163 166 Bảo Tín Minh Châu 163 166 163 166 Bảo Tín Mạnh Hải 163 165,9 163 166

Tại thị trường trong nước, ghi nhận sáng 1/5, do trùng kỳ nghỉ lễ, các doanh nghiệp kinh doanh vàng không điều chỉnh bảng giá niêm yết.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng duy trì ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua – bán ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng, PNJ ở mức 162,6 – 165,6 triệu đồng/lượng, DOJI giữ ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng chào giá mua – bán tại 163 – 166 triệu đồng/lượng.