BIDV và Gaw Capital Partners tăng cường hợp tác, thúc đẩy các dự án đầu tư chất lượng cao

Trực tiếp tham dự Buổi lễ và đại diện hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ có ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV và ông Kenneth Gaw – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Gaw Capital Partners, cùng sự tham gia và chứng kiến của đại diện lãnh đạo cấp cao của hai bên.

Lãnh đạo cấp cao hai bên tham dự lễ ký kết thỏa thuận

Trên cơ sở nền tảng hợp tác đã được thiết lập và tiềm năng phát triển còn rộng mở, hai bên thống nhất nâng tầm quan hệ theo hướng toàn diện và bền vững. BIDV sẽ đảm nhiệm vai trò đối tác tài chính chiến lược, cung cấp hệ sinh thái giải pháp ngân hàng toàn diện, đồng hành cùng Gaw Capital Partners xuyên suốt quá trình triển khai và phát triển các dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như hạ tầng chiến lược, logistics hiện đại, bất động sản xanh theo tiêu chuẩn quốc tế và các dự án mang tính biểu tượng không chỉ tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh mà còn tại các khu vực trọng điểm trên cả nước. Đây là những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Đại diện Lãnh đạo BIDV thăm trụ sở Gaw Capital Partners

Đồng thời, hai bên sẽ đẩy mạnh kết nối chiến lược thông qua chia sẻ thông tin thị trường, phối hợp nghiên cứu và khai thác hiệu quả các cơ hội đầu tư tiềm năng. Sự kiện ký kết lần này không chỉ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa BIDV và Gaw Capital Partners, mà còn mở ra cơ hội kết nối giữa BIDV và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế. Qua đó, góp phần thu hút dòng vốn chất lượng cao, thúc đẩy triển khai các dự án quy mô lớn và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Về BIDV Được thành lập năm 1957, BIDV là ngân hàng thương mại có lịch sử lâu đời nhất và có quy mô hoạt động lớn nhất tại Việt Nam, giữ vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. BIDV hiện sở hữu mạng lưới 175 chi nhánh và 927 phòng giao dịch trong nước, 01 chi nhánh và 04 văn phòng đại diện tại nước ngoài. Tính đến thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản BIDV đạt trên 3,26 triệu tỷ đồng; huy động vốn tổ chức, dân cư đạt gần 2,43 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt trên 2,32 triệu tỷ đồng... Trong định hướng phát triển dài hạn, BIDV xác định mục tiêu trở thành một tập đoàn tài chính Ngân hàng Lớn - Mạnh - Xanh hàng đầu khu vực Đông Nam Á, phấn đấu thuộc TOP 100 Ngân hàng mạnh nhất Châu Á vào năm 2030, thuộc TOP 50 vào năm 2045.