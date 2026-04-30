Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 30/4

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên sáng ở mức 4.557 USD/ounce, tăng 0,32% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã giảm tổng cộng 3,5% trong ba phiên đầu tuần, sau khi giảm 2,5% trong tuần trước.

Giá vàng tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất như dự kiến và các nhà giao dịch lo ngại về lạm phát bắt nguồn từ cuộc chiến ở Trung Đông.

Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản sau cuộc họp chính sách tháng 4 và lưu ý đến những lo ngại ngày càng tăng về lạm phát. Quyết định này vấp phải ba ý kiến phản đối, khi một số quan chức cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ không nên tiếp tục phát tín hiệu ủng hộ việc giảm lãi suất.

"Ba ý kiến phản đối muốn loại bỏ khuynh hướng nới lỏng chính sách tiền tệ đang gây áp lực lên giá vàng", nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong nói với Reuters .

Sau quyết định này, các nhà giao dịch vẫn giữ nguyên quan điểm rằng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay hoặc thậm chí đến tận năm sau. Nỗi lo lạm phát đã gia tăng khi giá dầu toàn cầu giao dịch trên 100 đô la một thùng do cuộc chiến tại Iran.

"Chỉ có Tổng thống Trump và Iran mới có thể cứu vãn thị trường, nhưng hai bên không tiến gần hơn đến một thỏa thuận nào và giá dầu đang phản ánh điều đó. Trong bối cảnh này, triển vọng của vàng hiện tại không mấy khả quan", Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com, cho biết.

Theo Reutes , một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm thứ Tư rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận với các công ty dầu mỏ của Mỹ về cách giảm thiểu tác động của việc phong tỏa các cảng của Iran trong nhiều tháng. Trong khi Tehran cảnh báo về "hành động quân sự chưa từng có" nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa.

Trong một diễn biến khác, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết nhu cầu vàng toàn cầu trong quý 1/2026 đã tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực chủ yếu đến từ tăng trưởng 3% trong hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, bù đắp cho sự sụt giảm 23% nhu cầu trang sức.

Tại thị trường trong nước , ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 30/4, giá vàng không thay đổi so với mức chốt phiên trước, khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng, PNJ ở mức 162,6 – 165,6 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI giữ mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải chào giá cao hơn ở chiều mua vào, quanh 163 – 166 triệu đồng/lượng.