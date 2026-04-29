Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh lợi nhuận ngân hàng quý 1/2026: Quán quân chính thức lộ diện

Lan Anh | 29-04-2026 - 17:39 PM | Tài chính - ngân hàng

Toàn cảnh lợi nhuận ngân hàng quý 1/2026: Quán quân chính thức lộ diện

Cập nhật chiều ngày 29/4, toàn bộ 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026.

Tổng lợi nhuận của 27 ngân hàng đạt hơn 94 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó có 6/27 ngân hàng ghi nhận tăng trưởng âm.

Vietcombank vẫn giữ vững ngôi vương lợi nhuận toàn ngành với lợi nhuận trước thuế đạt 11.803 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Đứng thứ 2 là VietinBank với lợi nhuận trước thuế đạt 11.139 tỷ đồng, tăng 63%. Theo đó khoảng cách giữa Vietcombank và VietinBank thu hẹp đáng kể.

Top 5 ngân hàng lãi cao nhất bao gồm: Vietcombank, VietinBank, MB, Techcombank, BIDV.

Techcombank là ngân hàng tư nhân có lãi cao nhất, đạt 9.628 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tiếp theo là VPBank với 7.921 tỷ đồng, tăng 58%. HDBank báo lãi trước thuế hơn 6.100 tỷ đồng. Theo sau là ACB với lãi trước thuế 5.368 tỷ đồng.

Nhóm dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng phần lớn thuộc về các ngân hàng quy mô nhỏ và vừa: ﻿ABBank (+261%), PGBank (+187%), và BVBank (+169%).

Lan Anh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
ngân hàng, KQKD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên