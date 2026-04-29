Toàn cảnh lợi nhuận ngân hàng quý 1/2026: Quán quân chính thức lộ diện

Tổng lợi nhuận của 27 ngân hàng đạt hơn 94 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó có 6/27 ngân hàng ghi nhận tăng trưởng âm.

Vietcombank vẫn giữ vững ngôi vương lợi nhuận toàn ngành với lợi nhuận trước thuế đạt 11.803 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Đứng thứ 2 là VietinBank với lợi nhuận trước thuế đạt 11.139 tỷ đồng, tăng 63%. Theo đó khoảng cách giữa Vietcombank và VietinBank thu hẹp đáng kể.

Top 5 ngân hàng lãi cao nhất bao gồm: Vietcombank, VietinBank, MB, Techcombank, BIDV.

Techcombank là ngân hàng tư nhân có lãi cao nhất, đạt 9.628 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tiếp theo là VPBank với 7.921 tỷ đồng, tăng 58%. HDBank báo lãi trước thuế hơn 6.100 tỷ đồng. Theo sau là ACB với lãi trước thuế 5.368 tỷ đồng.

Nhóm dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng phần lớn thuộc về các ngân hàng quy mô nhỏ và vừa: ﻿ABBank (+261%), PGBank (+187%), và BVBank (+169%).