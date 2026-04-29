Từ dịch vụ tài chính đến show giải trí: TPBank đang đến gần Gen Z theo cách tự nhiên nhất

Khi mọi trải nghiệm đều cần sự liền mạch

Với nhiều người trẻ, các thao tác như chuyển tiền, thanh toán hay đặt đồ ăn giờ đã trở nên quen thuộc đến mức gần như không cần suy nghĩ. Mọi thứ diễn ra nhanh gọn trên điện thoại, xen kẽ với những khoảng thời gian giải trí như xem một show yêu thích hay lướt nội dung đang trending.

Cách các hoạt động này diễn ra không còn tách bạch rõ ràng, mà đan xen một cách khá tự nhiên. Giao dịch tài chính không còn là một việc riêng cần dành thời gian xử lý, mà dần trở thành một phần nằm trong nhịp sinh hoạt hàng ngày.

Chính sự thay đổi đó đang định hình một kỳ vọng mới: trải nghiệm nào cũng cần đủ nhanh, đủ tiện và không làm gián đoạn cảm xúc. Người dùng không còn muốn phải "dừng lại" chỉ để hoàn thành một giao dịch, rồi mới quay lại với những gì họ đang làm.

Đây cũng là cách TPBank tiếp cận hành trình người dùng. Thay vì tách riêng tài chính thành một lớp trải nghiệm độc lập, ngân hàng này lựa chọn đặt nó vào cùng một dòng chảy với các hoạt động thường ngày, để mọi thao tác diễn ra nhẹ nhàng, gần như "ẩn" vào hành vi quen thuộc.

Sau dấu ấn tại Em xinh "Say Hi", TPBank tiếp tục xuất hiện tại Tinh Hà "Say Hi" với vai trò nhà tài trợ Kim cương. Sự nối tiếp này không chỉ giúp thương hiệu mở rộng độ phủ, mà còn thể hiện rõ một định hướng: hiện diện ở những không gian mà người trẻ thực sự dành thời gian và cảm xúc, theo cách đủ tự nhiên để trở thành một phần của trải nghiệm, thay vì đứng tách biệt.

Trải nghiệm số – nền tảng cho cách TPBank hiện diện một cách tự nhiên

Điểm đáng chú ý không nằm ở việc TPBank có mặt trong các chương trình giải trí, mà ở cách thương hiệu này lựa chọn để xuất hiện. Thay vì mang đến cảm giác "quảng cáo chen ngang", TPBank hòa vào không gian chung như một phần đã có sẵn, giúp người xem tiếp nhận thương hiệu một cách nhẹ nhàng và không bị gián đoạn.

Cách tiếp cận này phản ánh một sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy truyền thông của ngành tài chính. Khi người dùng ngày càng ít kiên nhẫn với những trải nghiệm rời rạc, việc "fit" vào hành vi sẵn có trở nên quan trọng hơn việc tạo ra sự chú ý đơn thuần. TPBank vì thế không cố gắng làm nổi bật một cách gượng ép, mà chọn xuất hiện đúng lúc, đúng ngữ cảnh.

Sự tự nhiên đó không phải ngẫu nhiên, mà được xây dựng từ chính cách ngân hàng này phát triển sản phẩm trong nhiều năm qua. Không chỉ dừng lại ở việc số hóa, TPBank tập trung vào việc tối giản hóa trải nghiệm, để tài chính trở nên dễ tiếp cận hơn và hạn chế tối đa các "điểm gãy" trong quá trình sử dụng.

Việc chuyển tiền có thể diễn ra ngay trong khung chat, dịch vụ tài chính được tích hợp vào các nền tảng quen thuộc, và giao dịch có thể thực hiện bất cứ lúc nào thông qua LiveBank 24/7. Đồng thời, hệ sinh thái mini app tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ, đưa tài chính đến gần hơn với các hành vi số hàng ngày. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung: giúp người dùng hoàn thành nhu cầu tài chính một cách nhanh nhất, mà không cần phải "dừng lại" quá lâu.

Hiện tại, trên 99.5% giao dịch tại TPBank được thực hiện trên nền tảng số, trong đó nhóm người dùng trẻ chiếm tỷ trọng lớn. Đây cũng là nhóm khách hàng đặt ra tiêu chuẩn cao nhất cho trải nghiệm, khi mọi thứ cần vận hành nhanh, tiện và gần như không có độ trễ.

"Người trẻ không phân tách cuộc sống thành từng phần riêng biệt. Với họ, mọi thứ cần diễn ra trong cùng một dòng chảy, từ giao tiếp, giải trí đến tài chính. Vì vậy, điều TPBank hướng đến là làm sao để dịch vụ của mình có thể ‘fit’ vào dòng chảy đó một cách tự nhiên nhất.", đại diện TPBank – Tổng giám đốc Nguyễn Hưng chia sẻ.

Khi tài chính và giải trí cùng một nhịp

Khi đã quen với một trải nghiệm tài chính đủ "mượt", việc thấy TPBank xuất hiện trong một show giải trí không còn là điều bất ngờ, mà dần trở nên hợp lý. Không phải vì ngân hàng "lấn sân" sang giải trí, mà bởi cả hai đang vận hành theo cùng một logic: phục vụ người dùng theo cách trơn tru và liền mạch nhất.

Ở Tinh Hà "Say Hi", nơi cảm xúc, cá tính và sự kết nối được lan tỏa mạnh mẽ, một thương hiệu chỉ thực sự phù hợp khi không làm gián đoạn trải nghiệm. TPBank đang từng bước đạt được điều đó, khi lựa chọn cách hiện diện tinh tế, đủ để nhận diện nhưng vẫn giữ được mạch cảm xúc của chương trình.

Từ những thao tác tài chính trên điện thoại đến các trải nghiệm giải trí quen thuộc, TPBank đang dần hiện diện theo cách tự nhiên hơn trong đời sống hàng ngày. Điều thay đổi không chỉ nằm ở cách dịch vụ được cung cấp, mà còn ở cách một ngân hàng trở nên gần gũi và dễ tiếp nhận hơn với người dùng.

Trong bối cảnh có nhiều lựa chọn tương đồng về tính năng, yếu tố giữ chân người dùng không còn nằm ở việc "có gì", mà ở việc trải nghiệm có đủ liền mạch để họ muốn tiếp tục hay không. TPBank đang theo đuổi hướng đi đó khi đặt trọng tâm vào việc giảm thiểu gián đoạn, để tài chính vận hành cùng nhịp với các nhu cầu khác trong cuộc sống.

Khi khoảng cách giữa tài chính và các hoạt động thường ngày dần được thu hẹp, việc lựa chọn cũng trở nên đơn giản hơn – vì dịch vụ phù hợp nhất thường là dịch vụ có thể hòa vào thói quen một cách tự nhiên.