Không tiêu ít đi, người trẻ đang tiêu thông minh hơn nhờ thẻ tín dụng BVBank và ứng dụng Digimi

Trong bối cảnh mùa du lịch cao điểm dịp lễ và hè đang đến gần, nhu cầu “xách ba lô lên và đi” tiếp tục gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, khác với giai đoạn trước, khi tâm lý chi tiêu còn khá “thoáng tay”, người tiêu dùng hiện nay đang bước vào một trạng thái hoàn toàn khác: chi tiêu có tính toán, có kế hoạch và có kiểm soát.

Không còn là câu chuyện cắt giảm trải nghiệm, xu hướng mới là tối ưu hóa từng đồng chi tiêu để vẫn tận hưởng trọn vẹn hành trình. Và trong bức tranh đó, thẻ tín dụng ngân hàng cùng các nền tảng số đang trở thành “trợ thủ” tài chính không thể thiếu.

Chi tiêu thông minh lên ngôi: Săn ưu đãi, chia ngân sách, tận dụng thẻ

Một chuyến du lịch hiện đại giờ đây không bắt đầu từ việc đặt vé, mà bắt đầu từ kế hoạch tài chính. Người tiêu dùng ngày càng có xu hướng đặt vé máy bay sớm, săn deal khách sạn từ sớm trên các nền tảng như Trip.com hay Agoda để “khóa giá tốt”, tránh biến động vào mùa cao điểm.

Không chỉ vậy, nhiều người còn chủ động chia nhỏ ngân sách theo từng ngày, thậm chí từng hạng mục chi tiêu như ăn uống, di chuyển, mua sắm… nhằm đảm bảo không “vỡ kế hoạch” ngay từ những ngày đầu tiên.

Đặc biệt, xu hướng tận dụng ưu đãi thẻ và hoàn tiền (cashback) đang trở thành “chìa khóa” giúp tối ưu chi phí mà không phải hy sinh trải nghiệm. Đây cũng là lý do các dòng thẻ của BVBank đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm.

Cụ thể, với hệ sinh thái ưu đãi đa dạng, người dùng thẻ tín dụng BVBank có thể:

Đặt vé máy bay qua Trip.com, nhận ưu đãi lên tới 1 triệu đồng

Đặt phòng khách sạn trên Agoda với mức giảm giá đến 12%

Mua sắm tại Uniqlo với ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn

Tận hưởng ưu đãi ẩm thực lên tới 30% tại nhiều nhà hàng

Không dừng lại ở đó, các chương trình hoàn tiền có thể tích lũy tới hàng chục triệu đồng mỗi năm, biến mỗi khoản chi tiêu thành một cơ hội tiết kiệm.

Đáng chú ý, tính năng “chi trước – trả sau” và trả góp 0% giúp người dùng linh hoạt hơn trong quản lý dòng tiền. Thay vì phải chi trả toàn bộ ngay lập tức, các khoản chi lớn như vé máy bay hay khách sạn có thể được “chia nhỏ”, giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn.

Chị Hoài Thu (nhân viên văn phòng, Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây mình thường chọn dịch vụ vừa túi tiền để tránh áp lực chi tiêu. Nhưng từ khi dùng thẻ có ưu đãi và trả góp 0%, mình có thể chọn khách sạn tốt hơn, bay giờ đẹp hơn mà vẫn không vượt ngân sách.”

Có thể thấy, cách chi tiêu đang dịch chuyển rõ rệt: thay vì chỉ “cắt giảm” để tiết kiệm, người tiêu dùng đang tận dụng tối đa các công cụ tài chính như thẻ ngân hàng để mở rộng trải nghiệm nhưng vẫn kiểm soát được chi phí, qua đó nâng cao chất lượng mỗi chuyến đi mà không tạo áp lực lên tài chính cá nhân.

Không chỉ ưu đãi, kiểm soát chi tiêu mới là “chìa khóa”

Tuy nhiên, một thực tế dễ thấy là dù có kế hoạch và ưu đãi, nhiều người vẫn rơi vào tình trạng “vung tay quá trán” nếu thiếu công cụ theo dõi chi tiêu. Những khoản chi nhỏ lẻ, phát sinh trong chuyến đi thường là nguyên nhân khiến ngân sách bị “đội lên” mà không hay biết.

Đây chính là lúc các nền tảng ngân hàng số như Digimi của BVBank phát huy vai trò. Không chỉ đơn thuần là một ứng dụng ngân hàng, Digimi đóng vai trò như một “trợ lý tài chính cá nhân”, giúp người dùng:

Theo dõi chi tiêu theo thời gian thực sau mỗi giao dịch

Phân loại chi tiêu tự động theo từng nhóm (ăn uống, mua sắm, di chuyển…)

Kiểm soát hạn mức và so sánh với kế hoạch ban đầu

Nhờ đó, người dùng không chỉ biết mình đã chi bao nhiêu, mà còn hiểu rõ tiền đang “chảy” về đâu – yếu tố cốt lõi để kiểm soát tài chính hiệu quả.

Anh Quang Sang (30 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Mỗi lần đi du lịch mình thường chi tiêu khá cảm tính. Nhưng từ khi dùng app để theo dõi, mình nhận ra có những khoản nhỏ cộng lại rất lớn. Giờ nhìn vào thống kê là biết ngay có đang vượt ngân sách hay không.”

Điểm đáng giá là sự kết nối liền mạch giữa thẻ và ứng dụng. Mọi giao dịch từ thanh toán vé máy bay, khách sạn, ăn uống hay mua sắm đều được đồng bộ ngay trên Digimi, tạo thành một “bức tranh tài chính” rõ ràng và trực quan.

Anh Sang chia sẻ thêm: “Thay vì thanh toán một lần, mình dùng Digimi để chuyển đổi trả góp cho những dịch vụ giá trị cao như vé máy bay hay khách sạn sang trọng. Cách này giúp gia đình thoải mái trải nghiệm các tiện ích cao cấp mà không bị 'hụt hơi' về tiền bạc. Việc dàn trải chi phí giúp gánh nặng tài chính sau mỗi chuyến đi trở nên nhẹ nhàng hơn, trong khi dòng tiền cá nhân vẫn luôn trong tầm kiểm soát”.

Có thể thấy, người tiêu dùng đang dịch chuyển từ tư duy “tiết kiệm bằng cách cắt giảm” sang “tiết kiệm bằng cách tối ưu”. Thay vì hy sinh trải nghiệm, họ tận dụng công nghệ, ưu đãi và công cụ tài chính để đạt được nhiều giá trị hơn trên mỗi đồng chi tiêu.

Trong xu hướng đó, các giải pháp tích hợp giữa thẻ và ngân hàng số như của BVBank đang trở thành lựa chọn đáng chú ý. Không chỉ giúp thanh toán thuận tiện, các giải pháp này còn hỗ trợ người dùng lập kế hoạch – chi tiêu – kiểm soát – tối ưu, tạo nên một vòng tròn tài chính khép kín.

Một chuyến đi trọn vẹn giờ đây không chỉ nằm ở điểm đến, mà còn ở cách bạn quản lý hành trình tài chính của mình. Và khi người tiêu dùng ngày càng chủ động hơn với dòng tiền, việc sở hữu một chiếc thẻ phù hợp đi kèm nền tảng số hiệu quả sẽ không chỉ là tiện ích, mà trở thành một phần thiết yếu trong phong cách sống hiện đại.