Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 28/4: Đồng loạt giảm

Ghi nhận lúc 15h20 chiều 28/4, giá vàng trong nước giảm sâu so với đầu phiên sáng, với mức giảm phổ biến từ 1,3 – 1,8 triệu đồng/lượng tại nhiều thương hiệu, trong khi một số đơn vị ghi nhận mức giảm mạnh hơn.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng lùi về mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm từ 1,3 – 1,8 triệu đồng/lượng so với cuối phiên trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giảm mạnh xuống 164 – 167 triệu đồng/lượng, mất tới 1,3 – 1,8 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng điều chỉnh về 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 1,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng lùi về mức tương tự, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức giảm sâu nhất, xuống còn 162,4 – 166,4 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm tới 2,3 – 3,4 triệu đồng/lượng.

15h20 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 164 167 164,5 167,5 PNJ 164,5 167,5 164,5 167,5 DoJi 164,5 167,5 164,5 167,5 Bảo Tín Minh Châu 164,5 167,5 164,5 167,5 Bảo Tín Mạnh Hải 162,4 166,4 164,5 167,5

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên chiều giảm 1,3% xuống 4.621 USD/ounce. Trước đó, giá vàng đã giảm gần 0,6% trong phiên hôm qua (27/4) và giảm 2,5% trong tuần trước.

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần vào thứ Ba, do giá dầu tăng cao khiến mối lo ngại về lạm phát vẫn ở mức cao, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi các quyết định quan trọng của ngân hàng trung ương trong tuần này để xem liệu cuộc xung đột ở Trung Đông có làm thay đổi triển vọng lãi suất hay không.

"Các tin tức địa chính trị vẫn là động lực chính (của giá vàng). Trong trường hợp đạt được thỏa thuận (giữa Mỹ và Iran) hoặc một thỏa thuận tạm thời, đồng đô la sẽ suy yếu, và giá vàng có khả năng sẽ tăng mạnh", Edward Meir, nhà phân tích tại Marex cho biết.

Ghi nhận lúc 9h15 sáng 28/4, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm nhẹ so với mức đóng cửa trước đó, với mức giảm phổ biến 0,3 – 0,4 triệu đồng/lượng tại nhiều thương hiệu.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết quanh mức 166 – 168,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm khoảng 0,3 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh về mức tương tự, trong khi Bảo Tín Minh Châu gần như đi ngang, giữ mức 166,3 – 168,8 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giảm về 165,5 – 168 triệu đồng/lượng, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm xuống 165,4 – 168,4 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết 165,5 – 168,5 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ so với trước đó. Riêng Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giữ nguyên bảng giá ở mức 165,8 – 168,8 triệu đồng/lượng.

9h15 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 165,5 168 166 168,5 PNJ 165,4 168,4 166 168,5 DoJi 165,5 168,5 166 168,5 Bảo Tín Minh Châu 165,8 168,8 166,3 168,8 Bảo Tín Mạnh Hải 165,4 168,4 166 168,5

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên sáng tăng nhẹ 0,24% lên 4.693 USD/ounce. Trước đó, giá vàng đã giảm gần 0,6% trong phiên hôm qua (27/4) và giảm 2,5% trong tuần trước.

Giá vàng đang trong xu hướng giảm do việc thiếu tiến triển tại Iran khiến giá dầu và những lo ngại về lạm phát vẫn ở mức cao, trong khi sự chú ý chuyển sang các cuộc họp quan trọng của ngân hàng trung ương trong tuần này.

Các nhà hoạch định chính sách tiền tệ tại Mỹ và các nước thuộc Nhóm G7 dự kiến giữ nguyên lãi suất, đồng thời theo dõi sát sao các dấu hiệu cho thấy chi phí năng lượng tăng cao có thể đẩy lạm phát đi lên.

Ngân hàng Nhật Bản sẽ là ngân hàng đầu tiên tổ chức họp, với các quan chức đã phát biểu trong tuần qua nghiêng về việc trì hoãn việc tăng lãi suất. Ngân hàng TW Canada và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến họp vào thứ Tư cũng được các nhà kinh tế và nhà đầu tư dự đoán sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, và Ngân hàng Anh và Ngân hàng Trung ương châu Âu gần như chắc chắn sẽ đưa ra những thông điệp tương tự vào thứ Năm. Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong tuần này rất có thể là cuộc họp cuối cùng của ông Jerome Powell trên cương vị người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Thom Tillis hôm thứ Sáu cho biết ông sẽ từ bỏ việc cản trở đề cử ông Kevin Warsh làm người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang. Theo ông Tillis, quyết định của Bộ Tư pháp, được công bố hôm thứ Sáu, về việc chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhắm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã loại bỏ mối đe dọa đối với tính độc lập của ngân hàng trung ương. Quyết định của nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Bắc Carolina tạo tiền đề cho việc phê chuẩn nhanh chóng ông Warsh để kế nhiệm ông Powell, người có nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 15 tháng 5.

Trong khi đó, cuộc khảo sát của Reuters hôm thứ Hai cho thấy, giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng bất chấp trở ngại từ xung đột Iran. Theo đó, với nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và sự bất ổn kinh tế dự kiến sẽ bù đắp những rủi ro từ lạm phát tăng cao và các chính sách thắt chặt do xung đột tại Trung Đông.﻿

Tại thị trường trong nước , ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 28/4, giá vàng trong nước đi ngang so với mức đóng cửa gần nhất, khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 166,3 – 168,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu chào giá mua vào thấp hơn nhẹ ở mức 166,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn giữ tại 168,8 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, các thương hiệu đồng loạt giao dịch quanh vùng 165,8 – 168,7/168,8 triệu đồng/lượng. SJC niêm yết 165,8 – 168,3 triệu đồng/lượng, PNJ và DOJI cùng ở mức 165,8 – 168,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giữ mức tương tự, còn Bảo Tín Mạnh Hải thấp hơn nhẹ ở chiều bán ra, ở mức 168,7 triệu đồng/lượng.