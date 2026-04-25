Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn ngày 25/4

Linh San | 25-04-2026 - 10:54 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng trong nước nhích tăng nhẹ.

Lúc 9h00 ngày 25/4, giá vàng trong nước ghi nhận nhích tăng nhẹ so với đầu giờ sáng, với mức điều chỉnh phổ biến khoảng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại nhiều thương hiệu lớn.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đồng loạt tăng từ 166,2 - 168,7 triệu đồng/lượng lên 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua, xuống còn 167,3 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán giảm 200.000 đồng/lượng xuống 168,8 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, diễn biến có sự phân hóa. SJC giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua và 200.000 đồng/lượng chiều bán, xuống 165,8 - 168,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Phú Quý cùng tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua và 100.000 đồng/lượng chiều bán, lên 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 165,8 - 168,7 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng trong nước đang có xu hướng hồi phục nhẹ sau nhịp giảm trước đó, với biên độ điều chỉnh không lớn.

Giá vàng thế giới trong phiên thứ Sáu, nhưng vẫn đang trên đà ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong 5 tuần gần đây, khi lo ngại về lạm phát vẫn kéo dài và diễn biến khó lường của xung đột Mỹ - Iran khiến thị trường thận trọng.

Giá vàng giao ngay có thời điểm tăng hơn 1% trong phiên, nhưng tính chung cả tuần vẫn giảm hơn 2%, hiện giao dịch ở mức 4.708 USD/ounce.

Kim loại quý này đã giảm mạnh trong suốt tháng 3 khi xung đột Mỹ - Iran khiến đồng USD mạnh lên và làm gia tăng lo ngại lạm phát, từ đó gây áp lực lên nhu cầu đối với vàng.

Gần đây, xung đột rơi vào trạng thái giằng co, khi eo biển Hormuz vẫn bị đóng dù các cuộc tấn công quân sự giữa các bên đã giảm. Điều này khiến nhà đầu tư chủ yếu phản ứng theo các diễn biến tin tức, đặc biệt là những phát biểu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa làm dấy lên kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình, vừa đi kèm những cảnh báo về khả năng nối lại các cuộc tấn công.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dự kiến có mặt tại thủ đô Islamabad (Pakistan) trong ngày thứ Sáu để thảo luận về khả năng nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ, tuy nhiên không có kế hoạch gặp trực tiếp các nhà đàm phán Mỹ, theo nguồn tin từ chính phủ Pakistan. Trong khi đó, Israel và Lebanon đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm ba tuần.

“Thị trường hiện gần như bị chi phối bởi các thông tin thời sự do mức độ bất định quá lớn. Các tin tức gần đây có xu hướng nghiêng về khả năng đạt được một thỏa thuận nào đó với Iran, và thị trường đang nhìn nhận tình hình theo hướng tích cực hơn. Giá năng lượng cũng đang hạ nhiệt phần nào,” ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, nhận định.

“Giá vàng giảm trong tuần này do giá dầu tăng, kéo theo kỳ vọng lãi suất cao hơn, đồng USD và lợi suất trái phiếu cũng tăng – tất cả đều có mối tương quan,” chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS cho biết.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng 1,5% trong tuần, làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng, trong khi đồng USD đang hướng tới tuần tăng đầu tiên sau ba tuần, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

ĐHCĐ Techcombank: Hai kịch bản lợi nhuận, chia cổ tức tiền mặt 7%, cổ phiếu thưởng tỷ lệ tới 60%

Lãnh đạo VietinBank: Dự kiến chuyển nhượng toà tháp trụ sở chính VietinBank Tower trong nửa đầu năm 2026

"Niềm tin khách hàng là thứ không thể mua được" và loạt câu nói ấn tượng về AI của lãnh đạo TPBank

Nâng hạng ưu tiên – Trải nghiệm đặc quyền khác biệt cùng BIDV Premier 2026

Đại hội cổ đông VietABank: Mục tiêu lãi hơn 1.900 tỷ đồng, tăng vốn lên gấp rưỡi

Những phát biểu ấn tượng của Ban lãnh đạo HDBank tại ĐHCĐ 2026

