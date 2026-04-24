Giá vàng miếng, vàng nhẫn ngày 24/4

Đầu giờ sáng 24/4, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở vùng thấp sau nhịp giảm mạnh của phiên trước đó.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng niêm yết ở mức 166,7 - 169,2 triệu đồng/lượng; riêng Mi Hồng giao dịch 167,7 - 169,2 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 166,5 - 169 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Phú Quý cùng ở mức 166,2 - 169,2 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch 166,2 - 168,9 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong phiên 23/4, giá vàng trong nước giảm mạnh khoảng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại nhiều thương hiệu lớn, đánh dấu phiên giảm sâu tiếp theo sau chuỗi đi xuống liên tiếp.

Giá vàng thế giới đang thu hẹp đà giảm sau thông tin về khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Lebanon và Israel, đồng thời lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm từ mức cao trong phiên sau khi dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp được công bố.

Giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.700 USD/ounce, sau khi có lúc giảm tới 1% trong ngày xuống mức thấp 4.683,84 USD/ounce.

“Yếu tố hỗ trợ giá đến từ tín hiệu tích cực về khả năng đạt được bước tiến trong thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon vào sáng nay, nhưng điều này lại trùng với thời điểm công bố dữ liệu kinh tế,” ông Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities, cho biết.

Mỹ dự kiến tổ chức cuộc gặp thứ hai giữa các đại diện Lebanon và Israel trong ngày thứ Năm, trong bối cảnh Beirut tìm cách gia hạn lệnh ngừng bắn, chỉ một ngày sau khi Israel không kích khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có một nhà báo.

“Rõ ràng lợi suất và dữ liệu kinh tế đang có tác động, nhưng thực tế là mọi loại tài sản, bao gồm vàng, đều đang biến động theo các thông tin địa chính trị,” ông Ghali nói thêm.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm phần lớn mức tăng trước đó, sau khi từng lên mức cao nhất hơn một tuần, qua đó làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng – tài sản không sinh lãi.

Xung đột liên quan đến Iran tiếp tục đẩy giá dầu tăng cao, với dầu Brent giao dịch trên 100 USD/thùng trong ngày thứ Năm, khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ và các hạn chế thương mại qua eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn.

Giá năng lượng tăng mạnh thường làm gia tăng áp lực lạm phát, và dù vàng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng kỳ vọng lãi suất tăng lại làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi này. Giá vàng đã giảm hơn 11% kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bùng phát vào ngày 28/2.