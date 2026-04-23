Lãi suất ngân hàng LPBank mới nhất tháng 4/2026: Sau điều chỉnh, kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 10/04/2026, trong đó tiếp tục duy trì mức trần 4,75%/năm ở các kỳ hạn ngắn, đồng thời niêm yết lãi suất cao hơn rõ rệt ở nhóm kỳ hạn trung và dài, đặc biệt trên kênh gửi tiền online.

Lãi suất tại quầy: Kỳ hạn dài cao nhất 6,60%/năm

Theo biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân tại quầy, LPBank áp dụng mức 0,10%/năm đối với các kỳ hạn từ 1–3 tuần.

Đối với các kỳ hạn từ 1–3 tháng, lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ được niêm yết ở mức 4,40%/năm, trong khi kỳ hạn 4–5 tháng là 4,60%/năm.

Từ kỳ hạn 6 tháng trở đi, lãi suất tăng mạnh. Cụ thể, kỳ hạn 6–11 tháng được niêm yết 6,20%/năm; kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,30%/năm; kỳ hạn 13 tháng đạt 6,40%/năm.

Đối với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiếp tục được nâng lên, với kỳ hạn 15–18 tháng ở mức 6,50%/năm; kỳ hạn 24–25 tháng đạt 6,60%/năm và kỳ hạn từ 36 tháng trở lên duy trì 6,20%/năm.

Ngoài hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, LPBank còn áp dụng các phương thức trả lãi trước và trả lãi định kỳ hàng tháng, hàng quý với mức lãi suất thấp hơn tương ứng.

Lãi suất online: Cao nhất 7,20%/năm

Ở kênh tiết kiệm online, LPBank tiếp tục duy trì mức lãi suất cao hơn so với tại quầy ở tất cả các kỳ hạn.

Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng được niêm yết 4,70%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 4,70%/năm và kỳ hạn 3–5 tháng đạt 4,75%/năm.

Với các kỳ hạn từ 6–11 tháng, lãi suất online được áp dụng ở mức 6,90%/năm.

Tại kỳ hạn 12–13 tháng, lãi suất tăng lên 7,00%/năm. Đáng chú ý, các kỳ hạn 15–18 tháng được niêm yết 7,10%/năm.

Mức lãi suất cao nhất tại LPBank hiện đạt 7,20%/năm , áp dụng cho các kỳ hạn 24–25 tháng trên kênh online.

Trong khi đó, các kỳ hạn dài từ 36–60 tháng có lãi suất 6,20%/năm.

Biểu lãi suất mới cho thấy LPBank tiếp tục ưu tiên huy động vốn ở các kỳ hạn trung từ 12–24 tháng, khi mức lãi suất cao nhất tập trung ở nhóm này.

Đồng thời, chênh lệch giữa hai kênh huy động tiếp tục được duy trì, với lãi suất online cao hơn tại quầy từ 0,3–0,6 điểm %, phản ánh xu hướng các ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn qua nền tảng số trong bối cảnh cạnh tranh lãi suất ngày càng rõ nét.