Ngân hàng lớn nhất Việt Nam muốn dùng hơn 13.000 tỷ để trả cổ tức

Ngày mai (24/4), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tại đại hội năm nay, BIDV sẽ trình cổ đông thông qua những nội dung quan trọng như kế hoạch kinh doanh năm 2026, phương án tăng vốn điều lệ, chia cổ tức,....

Cụ thể, BIDV dự kiến sẽ trình tới đại hội đồng cổ đông mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản từ 5 - 10% trong năm nay với dư nợ tín dụng thực hiện theo hạn mức được cấp và lợi nhuận trước thuế theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Cùng với đó, ngân hàng duy trì tỷ lệ nợ xấu không cao hơn ngưỡng 1,6%, các tỷ lệ an toàn hoạt động tuân thủ quy định của NHNN.

Năm 2025, BIDV tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu hệ thống ngân hàng về quy mô khi tổng tài sản lần đầu vượt mốc 3,26 triệu tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm trước. Hoạt động huy động và tín dụng ghi nhận tăng trưởng lần lượt 13,7% và 15,2%, trong khi chất lượng tài sản được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,26%.

Về hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 35.509 tỷ đồng, tăng 15,7% và vượt kế hoạch đề ra.

Về khả năng sinh lời, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE của BIDV đạt 19%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) riêng lẻ đạt 9,05%; Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) khối NHTM đạt 81,81%.

Tại Đại hội, BIDV cũng trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với trọng tâm tiếp tục tăng cường năng lực tài chính và bổ sung vốn điều lệ.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 28.445 tỷ đồng, sau điều chỉnh nâng tổng lợi nhuận chưa phân phối lên 28.459 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến trích lập các quỹ với tổng giá trị hơn 15.179 tỷ đồng, bao gồm quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi.

Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại đạt khoảng 13.279 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh thêm phần chênh lệch tỷ giá, lợi nhuận còn lại trước khi chia cổ tức ở mức 13.205 tỷ đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ phần lợi nhuận này dự kiến được sử dụng để chia cổ tức bằng cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ theo phê duyệt của cơ quan quản lý.

Ngân hàng cũng cho biết sẽ giao Hội đồng quản trị triển khai phương án phân phối lợi nhuận và quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, cũng như hình thức chi trả cổ tức sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.